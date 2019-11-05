學生妹400元要撐4天！　吃土大隊推「月底3法寶」：白吐司是必要

▲很多人到月底錢包都越來越空。非本文當事者。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

今天對有些人來說是愉快發薪日，但也有人尚未領薪水，正處於水深火熱中。一名女學生4日表示，她月中失心瘋買了太多衣服，所以在發薪前的這一周完全是吃土狀態，全身上下只剩400元，由於本身食量比較大，根本無法忍受餓肚子，於是發文問網友，該如何用這400元撐到8日領薪水？

原PO在PTT徵求各種「400元活4天」的方法，因為她月中忍不住買太多漂亮衣服，在花錢的當下彷彿是被魅惑，根本沒想到要留預算給月底生活，現在只好乖乖還債，用400元度過剩下的4天。

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▲趁月底沒錢的時候，可以順便把各種饅頭吃一輪。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，不少省錢達人紛紛貢獻撇步，可見有不少人到月底都生活得很克難，「餓一天，兩天各吃200，然後再餓一天」、「你4天吃泡麵不就好了，反正吃四天也不會死」、「400元，一天100，吃兩餐就好啊。」還有吐司饅頭派的網友推薦，「白吐司一條，果醬一瓶，起碼夠妳吃2天」、「白饅頭、黑糖饅頭，各式各樣的饅頭可以吃到」、「吐司、蛋、豆漿都超便宜啊！沒有很難吧。」

除了以上推薦的泡麵、吐司、饅頭，也有健康派的網友說，「不難吧？最近菜價便宜，自炊省很多」、「就吐司、蛋、麵條、蔬菜，選擇多多」甚至有人建議乾脆直接跟朋友蹭飯，「去凹公司宅男吃飯就好了，凹男同學或學友就更簡單啦，暗示一下就好了。」

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