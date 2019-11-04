陸再推「惠台26條」　陸委會：掩飾31條執行不彰「介入選舉」

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸11月4日再發布「惠台26條」，提供台資企業、台胞更多「同等待遇」，還開放台灣人可在大陸外館尋求領事保護。陸委會下午發聲明指出，北京一年多後再度推出所謂「26條」，只是掩飾去年「惠台31條」執行不彰事實，「中共企圖透過融台促統政策措施、拉攏台灣，意圖分化台灣內部，更證明企圖介入影響台灣選舉。」



陸委會表示，「26條措施」是在去年「對台31項措施」基礎上延伸擴大、變換花樣、包裝宣傳，相關內容不改「名為惠台、實則利中」本質，更夾帶進行「一國兩制」的政治操作，這是「習五條」後，北京當局對台政軍施壓、威嚇迫我接受其「一國兩制」主張的「兩面手法」，其「拉打兩手」人盡皆知，也難以拉近兩岸距離。

陸委會指出，北京方面在一年多後再度推出所謂「26條措施」，只是掩飾去年「31項措施」執行不彰的事實，也反映中國大陸經濟下行壓力及各部門間協調限制，實施成效言過其實，完全禁不起檢驗；更是反映這段期間以來台灣人民拒絕「一國兩制」、不認同中共統戰分化的結果。中共企圖透過融台促統政策措施、拉攏台灣，意圖分化台灣內部，更證明企圖介入影響台灣選舉。

陸委會強調，去年以來政府已持續追蹤評估「31項措施」，及推動「壯大台灣」相關策略、優化台灣整體環境，並關注後續中共作為對台影響，提醒國人兩岸制度差異，及赴陸應注意可能風險，「對於今天中共方面推出的相關同等待遇，政府相關單位仍將嚴肅看待，並進一步評估及妥慎應處；呼籲中共官方具體落實對台商等台灣民眾的投資與生活具體保障。」

▼ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

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