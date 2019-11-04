南京會見蕭萬長　汪洋：「打造共同市場」是兩岸民主協商成果

▲兩岸企業家紫金山峰會，中共中央政治局常委汪洋（右）會見台方兩岸企業家峰會理事長蕭萬長。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／南京報導

2019兩岸企業家紫金山峰在江蘇南京登場，今（4）日上午中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在開幕式前，與國台辦主任劉結一、海協會長張志軍會見台方兩岸企業家峰會理事長蕭萬長等一行人會面，汪洋除重申反對台獨、堅持九二的政治基礎，更表示兩岸產業合作、「共同市場」打造就是今年初中共總書記習近平提出「民主協商」後，取得的成果。

峰會自2013年起連續六年舉辦，是兩岸產業界最高層級的合作平台，本屆台灣方面工商界代表包括工商協進會理事長林伯豐、商業總會理事長賴正鎰、三三企業交流會理事長許勝雄、電電公會理事長郭台強、中小企業總會理事長李育家，大陸全國台企聯會長李政宏等，以及陸方兩岸企業家峰會理事長郭金龍、國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍等出席與會。

汪洋在會見蕭萬長及台商代表時，發言首先弔念前台方兩岸企業家峰會赴理事長江丙坤，肯定江對兩岸和平發展、打造共同市場做出的貢獻。

▲汪洋強調兩岸民主協商的成果。

接著他進一步重申，本屆主題「深化融合發展 打造共同市場」，共同市場是今年1月2日，由中共總書記習近平提出。同時，在「反對台獨，堅持九二共識」的政治基礎上，‌‌兩岸各黨派‌‌各政黨各團體都可以商量，包括打造共同市場和進一步推進的過程，‌‌‌‌均可以說是今年兩岸各界展開民主協商的成果。

蕭萬長回應，本屆台灣方面報名踴躍，‌‌超過了360個人，‌‌大陸方面有超過1200人與會，充分顯示‌‌兩岸企業家‌‌對‌‌峰會的‌‌支持更重視。‌‌他提到，面對當前兩岸關係遇到「重大波折」，以及國際經貿激烈變動，感謝陸方推出惠台措施，為企業合作帶來更多空間。

蕭萬長說，未來峰會也將協助兩岸的產業‌‌展開‌‌更大格局，‌‌更寬領域‌‌也更深‌‌層次的融合發展，這是因為很多台商‌‌都面臨著‌‌轉型升級‌‌的關鍵時刻，也已經成為台商能否持續‌‌擴大在大陸發展的重要因素。

該會見活動在9點整開始後，對媒體開放十分鐘的雙方代表致詞，即清場展開閉門會談，其中汪洋提到的兩岸「民主協商」，為響應習近平在今年初指稱，要探索「兩制」台灣方案，並與台灣各黨派、群體展開民主協商的對台工作指示。今年來，已有包括國民黨前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、原住民立委高金素梅等，於5、6月間率團赴北京，與汪洋會面，並與劉結一等展開協商。

▼兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍、國台辦主任劉結一、海協會長張志軍等出席會見。

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