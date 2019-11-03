刑事局甜美女隊花驚爆是小三！性感照網購情趣用品全曝光　她喊冤遭設局

▲刑事局一名掛階2線3星的女警官遭媒體踢爆與有婦之夫交往陷小三疑雲。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局19年九月盛大推出公益寫真年曆，刑事警察局從上千名刑警菁英中選出25官警擔任月曆形象大使；3日有平面媒體踢爆該月曆某外勤隊女幹員（30歲），掛階2線3星的形象大使居然竟是台商小三，投訴人不僅秀出兩人網愛談話紀錄，甚至還掌握女警官自拍穿網襪、露乳溝的性感照片。對此刑事警察局督訓科日前已約談該女警展開調查，發現兩人從2019年4月在聊天群組認識，台商5月展開熱烈追求並隱瞞自己已婚身分，女警官8月發現台商已婚主動提分手，日前即遭自稱台商妻子閨密提供性感自拍照爆料給媒體，女警官懷疑遭對方設局仙人跳，會採取法律行動捍衛自己清白。





11月2日刑事局內部掌握某平面媒體將踢爆外勤大隊有掛階兩線三星的女警官涉及介入台商家庭婚外情醜聞，當天該局督訓科立即約談該女進行訪查，涉案女警官無奈向督察人員表示：「雙方在今年4月份在朋友聊天群組中認識，台商在5月份起主動追求。」女警官向督察頻頻喊冤表示：對方追求她，兩人熱戀期間並不知對方已有家室，所以通訊軟體聊天內容大多天馬行空、互相瞎扯。

關於兩人經常透過通訊軟體露骨網愛一事，女警官向督察人員說明表示：這類的對話內容往往都是台商聯繫她主動提及，她也是順著對方的語氣來說話，女方認為：「雖然內容有較曖昧、親密之言語，但這是兩人之間的言語玩笑話、胡說瞎扯的聊天。」

刑事局督訓科查出，這位與外勤女警官熱戀的台商從頭到尾隱瞞已婚身分，女警坦承曾赴越南探望台商，雙方也多次相約出遊，但涉案女警接受詢問時「否認有與台商發生親密關係」，直到今年8月底發現對方早已結婚，認為對方從頭到尾把她蒙在鼓裡，憤而提分手並斷絕聯絡，未料10月中旬對方家人就找上平面媒體爆料。

調查該案的警方私下透露，這起刑事局外勤隊女警官涉介入台商家庭的小三案有相當多疑點，女警因誤判與已婚台商交往固然有錯，但台商已婚身分遭女警察覺，女警官提分手後，台商老婆的閨密透過媒體揭發刑事局外勤女警官當小三介入民眾家庭的性醜聞。

更讓警方訝異的是，爆料人居然掌握女警僅傳給台商一個人的私密自拍照片、甚至連台商本人的手機通聯記錄、臉書、微信對話訊息、更誇張的是連台商透過自己帳號，上網向大陸拍賣網站淘寶所購買的情趣用品的購物明細，爆料人居然都拿到轉知媒體。

警方私下透露：「個人私密的通訊、網購帳號，一般不可能會給外人，更何況若台商真自己在外養小三，怎可能把帳密交給老婆等共用、甚至連手機通聯記錄都被調閱蒐證？」不排除女警官墜入感情陷阱遭人設局。

女警官接受偵訊時強調：「懷疑自己遭對方設局仙人跳，針對任何汙衊自己的不當言論，會採取法律行動捍衛自己清白。」而刑事局昨天完成風紀調查後，認為女警官在外交友處理感情問題言行確有不檢、已傷害警察形象，目前先將她調離原外勤單位靜候風紀調查評估，待調查結束、經人評會評估後再決定處分內容。

刑事局警私下透露：該女警官能力強、反應快，對自己負責的業務工作相當認真，在內勤單位表現亮眼，今年才獲拔擢進入專責重大金融經濟類犯罪的外勤大隊服務，也因為工作優秀表現，獲選為刑事局公益年曆的形象大使，平常工作認真且平易近人，是長官眼中的好部屬，同事中的甜美傻大姊，待人處事沒有架子，大家都沒想到平時盡責、亮眼的外勤隊花學姊竟身陷小三醜聞，頻頻直呼「真的不敢相信！」



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