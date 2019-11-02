番茄梅阿婆：剩下算50元！她付錢「變秤兩計算」15顆秒減半　網怒揭話術

▲原PO跟阿婆買番茄梅，卻有被騙的感覺。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「抱怨艋舺夜市裡賣番茄梅的阿婆」，一位女網友在臉書《爆怨公社》發文，說她跟一個阿婆買番茄梅，買的時候先問價格，看了一下籃子裡剩15顆左右，阿婆就說本來一盒80「剩這些就算你50」。但原PO最後只拿到大概一半，問了阿婆，對方才說「我是四兩賣50啊！」讓她只能自認倒楣，「懶得跟她吵了」。

女網友日前去逛艋舺夜市，看到有阿婆在賣番茄梅，就問對方多少錢，「當時她籃子裡剩15顆左右，她就說我本來一盒賣80，現在剩這些就算你50」。沒想到原PO付錢後，阿婆大概只裝了一半、約7顆番茄梅，讓女網友忍不住「不是說籃子裡的份量都給我算50嗎？」

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▲阿婆收了錢才說自己是以兩秤重賣。（圖／翻攝自爆怨公社）

阿婆聽到後，就說自己是4兩賣50元，並說要秤給原PO看，嘴裡還大聲叫囂「我沒騙妳啊！」女網友只能無奈，「行～算我倒霉，懶得跟她吵了」，心裡也直冒OS「這物價比香港還誇張」。原PO還貼出另一張照片，說她在西門町隨便買的番茄梅，一樣50元，而且已經吃了2、3顆，還是滿滿一袋。

▲原PO在西門町買番茄梅，滿滿一袋也是50元。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，不少人都覺得阿婆不老實，「這跟裡面剩幾顆根本沒關係了啊！好一個話術」、「知道一般人不會計較，早就算準準」、「只能說你人太好，是我就不要買」、「正常賺錢手段，人好的都會被這招吃」、「傻眼，妳是真的被欺負了」、「很多商家都這樣，連市場外的阿嬤都會用話術騙人了。」

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