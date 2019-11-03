300萬國畫寄快遞！打開發現「缺一角」...最後只獲賠1300元她氣炸

▲價值70萬國畫快遞中受損。（圖／華西都市報）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川成都鄧姓女子近日將一批知名畫家羅家寬的畫作，從北京快遞至成都，但其中一幅國畫卻在過程中受損，不僅右下角少了一大塊，中間還有2個洞，已無法進行修復。鄧女憤怒表示，「這幅畫價值70萬元（人民幣，下同，約新台幣300萬元），快遞把畫弄破了，最後只賠300元（約新台幣1300元）錢？」

據《華西都市報》報導，由於要在成都辦畫家羅家寬的畫展，鄧女從北京將100多幅畫作寄往成都，因之前多次通過快遞寄畫作，加之每次都有PU管保護，所以此次她並沒有保價。

然而在收到快遞時，其中一幅畫讓鄧女當場傻眼，保護畫作的PU管從中斷開，裡面的畫作不光少了一角，中間還有2個洞。她憤怒表示，這幅畫有6尺，市面上要賣70萬元，殘缺的畫角如今已找不到了，因此沒法修復。

▲圓通速遞是大陸主流快遞公司。（圖／翻攝自圓通速遞官網）

對於此次包裹損害，圓通速遞只願賠償300元，這讓鄧女非常不滿，「這麼貴的畫只賠這點，肯定無法接受。」圓通則表示，只賠償300元是因為鄧女沒有對快遞物品保價，根據公司規定，未保價的物品根據價值，如果有損壞，只能賠償數百元，「據我瞭解，多數快遞企業都是如此，如果有保價，會根據約定進行賠償。」

事實上，貴重物品的快遞運輸，一直是令快遞公司頭疼的問題。圓通速遞四川相關負責人透露，保價的快遞物品如果價值特別大，部分快遞員甚至會拒收，「本身保價費用也就幾百元，如果一件幾十萬元的東西受損，快遞員自己是承受不起的。」

此事曝光後，網友紛紛表示，「不要無理取鬧了，商品嘛，有高低之分，沒成交的價，你說十個億，都是你的一面之詞」、「70萬的畫用快遞，還用圓通？怎麼想的？超過100的東西我都用順豐」、「幾十萬的東西，誰會讓快遞送」。

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