許氏2019國畫月曆　宮廷筆墨傳人彰顯千年參文化

【北美訊】

中國著名的國畫大師及國畫理論家關瑞之先生與美國許氏參業集團合作，以花旗參為主題創作2019名為「參畫畫參天地人」國畫月曆。關瑞之強調以花旗參為主題創作的國墨山水畫可謂中國幾千年來第一次，其中作畫元素融合了天地山水、花鳥植物和人文小品，將花旗參巧妙應用在天地萬物與人文藝術之中，把傳統國畫之文化精神詮釋的淋漓盡致，不但賞心悅目，更具收藏價值。



▲許氏參業集團董事長許忠政先生將自己珍藏的百年參野山參供關瑞之先生欣賞。（圖／許氏參業集團提供）

關瑞之先生為著名國畫團體《松風畫會》第三代掌門人，自幼師從祖父-近代國畫宗師關松房先生學習山水畫理論和技法，並得到國畫宗師秦仲文先生的指導。入門先期臨摹了大量歷代宮廷名迹和祖上遺墨；其後數十年親臨名山大川寫生，精研、錘煉筆墨功力，以天地自然爲本印證並發展了國畫的傳統筆墨技法、章法和寫意表達。作爲宮廷畫派的嫡傳弟子，關瑞之希望他的畫作能以一種自然、時尚的方式向當代人，尤其是在海內外出生的青少年詮釋一下傳統國畫對人們生活和環境的純化與升華的作用。關瑞之先生強調，詮釋國畫不是一件容易的事，因爲國畫包括了山水、花鳥、人物三大門類，技法上有工筆、寫意兩種，畫家的成就之路亦分爲“南北二宗”等等。雖然以國畫來詮釋花旗參有一定的難度，但此創作對人們的精神生活能提供美術和教育等貢獻，又是第一次以國畫寫意的筆墨詮釋了天賜仙草（參）的生態和人文價值，通過畫家嚴謹的治學、考究精湛的筆墨功力，真實地傳達了天地對人類的關愛和花旗參對人生活的貢獻。

關瑞之表示，中華文化博大精深，山水畫多以自然天道藝術之美來表達，但千年來都還沒有國墨山水畫家畫過花旗參。爲了感悟花旗參的生態，關瑞之先生于創作的一年中，在冬參和春參兩次收獲季節來威州許氏參業的參場寫生，參加挖參並體會豐收的喜悅，亦對許忠政先生在參業上的敬業、嚴謹和考究深表感佩。許忠政先生也拿出自己珍藏的百年野山花旗參供關瑞之欣賞，作為著墨參考。



▲關瑞之先生造訪許氏參場，與許氏副總裁 Will Hsu 及農場總經理 Nick Sandquist於六年生參田合照。（圖／許氏參業集團提供）

許氏花旗參與松風畫會的結合，實現了近年來中國傳統藝術與農耕結合的一個完整的實例。這種合作讓天地的養育成爲了文化創意的源泉，而農耕産品則以文化藝術的方式進入日常生活，形成了深入人心的印象和文化傳世的品牌。藉由這次合作與創作，希望能把人參在中國幾千年歷史上的記載和形象再次融入當代人的生活，成為深厚中國文化中不可切割的一部分。

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許氏網址：www.hsuginseng.com

電話：1-800-826-1577