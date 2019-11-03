睡美人洞重新開放！1天吸2000遊客「賞洞口」　泰足球小將奇蹟脫困爆紅

▲泰國睡美人洞1日重新開放。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導



12名泰國少年足球員與教練去年受困睡美人洞近3週，最後成功獲救，奇蹟故事引發國際關注，甚至還有望搬上大螢幕。泰國政府在事後一直關閉睡美人洞，如今宣布重新開放，光是一天就吸引約2000名遊客前來朝聖「洞口樣貌」。當時搜救行動用到的電話線、水管以及繩索等救援設備都被留在洞穴內，未來可能會直接在內部展示。

綜合外媒報導，睡美人洞（Tham Luang Nang Non）位於泰國北部清萊省，當地保育官員表示，睡美人洞1日重新開放。管理洞穴的辦公室主任寇特查（Kamolchai Kotcha）表示，他們已開放遊客看觀賞洞口。

據了解，前來朝聖的遊客目前還不能進入洞穴，只能在觀賞洞口的樣貌。不過保育官員表示，「我們正在考慮，如檢查洞穴內路徑確認安全後，就可開放讓遊客深入洞穴參觀。」

▲當時的搜救行動歷經18天，數百人抵達睡美人洞，協助救出這群少年足球隊。（圖／達志影像／美聯社）

報導也提及，當時在救援泰國足球小將的行動結束後，用到的電話線、水管以及繩索等救援設備都有被留在洞穴內，未來可能會直接在內部展示供遊客觀賞。

「野豬」足球隊去（2018）年6月23日在球隊訓練後，進入睡美人洞探險，後來卻碰上暴雨淹沒洞穴唯一出口，造成足球隊員與教練受困。歷經18天的救援過程中，國際各方數百人抵達睡美人洞，協助救出這群足球隊。

▲脫困的泰國少年足球隊員出院露面。（圖／CFP）

最後救難人員在洞穴深處的找到受困的足球小將，男孩們體型消瘦，全部奇蹟生還，但前海豹隊員薩瑪恩（Saman Kunan）則在搜救過程中不幸罹難。影音串流巨擘Netflix今年5月曾表示，將會與拍攝「瘋狂亞洲富豪」的電影公司合作，把泰國足球隊受困睡美人洞的救援過程拍成影片。

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