▲ 淡水區漁會肥蟹宴正式起跑，秋季嚐蟹正時節、遊賞心型石滬。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

秋冬限定萬里蟹！新北市淡水區漁會直營之魚藏海鮮宴會廣場，今年度特別推出「魚藏肥蟹宴」活動，讓民眾來淡水漁人碼頭也能嚐到當季最鮮美的海蟹料理，自11月16日起至12月31日止，凡來電預訂平日用餐，即可享有每桌8888元優惠，歡迎大家來淡水漁人碼頭看海景、吃海鮮。

萬里蟹是淡水地區秋冬時節的明星產品，淡水鄰近西北漁場，漁民捕捉三點蟹、花蟹，結合淡水區漁會直營的魚藏海鮮宴會廣場，新鮮品質早已建立優良口碑，餐廳更擁有無可替代的美麗景觀及舒適的用餐環境。

▲ 淡水區漁會肥蟹宴正式起跑，民眾選購新鮮魚貨。

有鑒於今年萬里蟹捕獲量較少，使價格比去年高，但漁會為帶動觀光，今年推出的「魚藏肥蟹宴」，除主角萬里蟹外，包含明蝦、筊白及當季鮮魚等澎派食材上桌，即日起至12月31日止，凡來電預購平日用餐，且於用餐三日前繳交全額餐費者，即可享有每桌8888元特惠價（原價9888元起／桌)，歡迎大家踴躍訂購！



延續往年的文蛤苗放流活動，淡水區漁會今年也持續配合新北市政府及水試所辦理文蛤苗放流活動，期能提升淡水河兩岸文蛤產量，並傳遞愛漁護漁理念；另推廣淡水漁業文化悠久與豐富的歷史內涵及因應，市府今年補助漁會翻新石滬原址，活動當天上午將開放民眾現場或網路報名參加石滬巡禮及淨灘活動，一起見證漁會與漁民平時維護海岸的艱辛。

▲ 文蛤苗放流活動。

新北市農業局表示，漁人碼頭是觀光景點也是海港，傳統漁業仍持續活躍，除鮮美的海鮮產品以外，更藉舉辦文蛤苗放流、石滬及淨灘活動，使民眾來觀光嘗鮮之餘，還能了解漁村文化，歡迎大家來漁人碼享受悠閒自在的假期。詳情請至淡水區漁會FB網站查詢：https://reurl.cc/e5yy4Q。

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▲ 石滬巡禮及淨灘活動。

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