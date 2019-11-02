參選資格被取消…黃之鋒：中國可以讓我噤聲「卻無法阻止香港運動」！

▲黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒昨（1）日投書《華盛頓郵報》（Washington Post），內容指出雖然他登記參選香港區議員的權利被剝奪，不過北京當局卻無法讓所有香港人都被迫沉默，因此他呼籲民眾用選票讓外界聽見大家的聲音，「這次選舉將是展示我們堅強意志和捍衛權利的機會。」

黃之鋒指出，自己是唯一一位資格遭到取消的候選人，做出這項決定的選舉主任聲稱他的提名無效，因為她不相信黃之鋒會堅守香港基本法，「當我第一次決定競選區議會職位時，我就知道北京可能會刻意取消我的候選人資格，這項決定也間接向世界展示了香港在北京的專制統治下被掌握了多少。」

▼黃之鋒登記參選海怡西選區，最終卻被告知不符合參選資格。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

黃之鋒也說，被取消資格的做法明顯是出於政治動機，無非是政治篩選與審查制度，「這不是香港當局第一次侵犯我和我同伴的政治權利，我本人就曾因我的行動和想法被關進過監獄3次。」他強調，最近港人的憤怒表明，中國和香港當局都還沒有從抗議中學到任何東西，示威者呼籲北京遵守自己的承諾，即按照「一國兩制」政策，允許香港建立民主制度，但北京卻不允許香港有那麼一處「自由窗口」，這也再次凸顯「五大訴求」的重要性。

香港今年的區議會選舉預計在24日投票，黃之鋒說，「北京可以讓我噤聲，取消我的參選資格，卻無法讓所有香港人沉默。」他期盼港民用選票讓外界聽見他們的聲音，因為這次選舉是對北京的全民公投，也是港人捍衛權利的機會。

黃之鋒說，這會是向國際社會求援的時刻，美國眾議院剛通過《香港人權與民主法案》，部分參議員也提倡應儘速完成參議院表決；3名美國參議員更提出《香港如水聚散法案》（Hong Kong Be Water Act），希望能對打擊香港言論自由的港府官員進行制裁。這種種行動都是在向北京傳遞訊息，那就是要求北京放寬控制，否則將面臨國際壓力。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

