快訊／連千毅靠山收押入監「包軌」編號出爐！兄弟看守所重逢不相見

▲高雄市刑大前往苗栗逮捕太陽會前分會長謝育全，據傳是連千毅的靠山，同時起出太陽會徽章 。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

高雄「直播主之亂」餘波盪漾，這次把連千毅的背後靠山「太陽會」大哥謝育全及同夥蘇姓男子，還有另一名李姓男子拘到案，檢方漏夜複訊，認定謝育全有勾串證人及再犯之虞，聲請羈押禁見獲准，送往高雄看守所，編號0155。

警方31日晚間依違反組織犯罪、槍砲、恐嚇等罪送辦，檢方漏夜複訊後，認定謝育全有勾串證人及再犯之虞，聲請羈押禁見；因不排除謝擔任主導角色指揮分工，且有串證、滅證之虞，並且共犯人數眾多，還曾於市區開槍，所導致危害治安之侵害法益程度非輕，而有羈押之必要，高雄地院1日下午3點多裁定羈押禁見。

▲高雄市刑大前往苗栗逮捕太陽會前分會長，據傳是連千毅的靠山，同時起出太陽會徽章 。（圖／記者吳奕靖攝）

而連千毅人目前還在看守所，但因入監後仍被爆出爽吃滷味、還自掏腰包花了3200元買了掌上型電視機，引發高雄地檢署高度重視，檢方還一度直指要「依法究辦」。對此，高雄地院也特別強調，謝育全應依刑事訴訟法第101條第1項第2款之規定並禁止接見通信、授受物件，並不得閱覽報紙、收聽收音機及收看電視。

謝育全預計晚上9點多才會押解到看守所；另外，蘇姓男子因另案遭通緝，先送監執行2年7月徒刑；李姓男子獲交保10萬，但每周二、五晚間得至鼓山偵查隊報到。

▲高雄市刑大前往苗栗逮捕太陽會前分會長，據傳是連千毅的靠山，同時起出太陽會徽章 。（圖／記者吳奕靖攝）

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