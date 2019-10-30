▲「挺大肚迎寶貝‧我拍照我驕傲」攝影徵集活動作品。（圖／國健署提供）
文／衛福部國民健康署提供
衛福部國健署舉辦的「挺大肚迎寶貝‧我拍照我驕傲」孕媽咪照片募集活動，已剩下最後一天！為響應10/11的台灣女孩日，並呼籲「女孩男孩都是寶」，宣導民眾勿進行懷孕性別篩檢，國健署於10月1日舉辦「挺大肚迎寶貝‧我拍照我驕傲」孕媽咪照片募集活動，活動為期一個月，將於10/31中午12點徵件截止，目前已有350多位媽咪一同參與。還沒參加的民眾，趕快把握最後機會，一同發揮創意，挺出美麗大肚！
將活動主題字樣呈現在孕肚上並拍照上傳，留言寫下表達「女孩男孩都是寶」的語句，就能獲得抽獎機會（活動詳細規則請見活動網站：https://lihi1.cc/GsG4o），最大獎為禮券5000元，表現方式最有創意的前10名，還能額外獲得一台空氣清淨機！
國健署將於11/12抽出100位得獎者，得獎名單也會於11月中旬公布於活動網頁，有參加活動的民眾敬請期待，別忘了上網確認自己有沒有中獎！
響應台灣女孩日！挺孕肚「女孩男孩都是寶」照片募集
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ET快訊
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