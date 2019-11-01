首里城7建築全毀「損失73億日元」　安倍承諾：中央全力協助重建

▲ 附近居民徹夜看著首里城被大火包圍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

沖繩世界遺產「首里城」31日凌晨陷入火海，延燒近11小時，估計損失達到73億日元（約新台幣20億元）。眼看深具歷史意義的琉球王國古蹟多達7棟建築物全被燒毀，當地居民也忍不住流下哀痛的眼淚。日本首相安倍晉三1日承諾，中央政府將全力協助重建。

日本放送協會（NHK）1日報導，安倍表示，首里城一直以來都是沖繩民眾引以為傲的重要建築；中央政府承諾負起責任，全力協助重建，讓首里城能夠早日找回過往的雄偉樣貌。內閣官房長官菅義偉表示，首里城對沖繩具有重大的象徵意義，除對沖繩民眾表達慰問之情，他也對這場火災感到痛心。

國土交通大臣赤羽一嘉說道，首里城不僅是世界遺產，也是沖繩民眾重要的精神象徵，這場意外著實令人深感遺憾。總務大臣高市早苗則根據那霸市消防局說法說明，首里城內消防設備及防災措施都沒有違反法規；目前消防廳也已經派員前往鑑識，未來將根據調查結果，致力於預防類似災害重演。

《產經新聞》報導，沖繩縣知事玉城鄧尼1日上午與沖繩及北方擔當大臣衛藤晟一會談，尋求中央政府協助重建。玉城提到，首里城象徵沖繩縣民自我意識，因此希望能夠早日重建。衛藤承諾全力協助，目前正在安排前往沖繩訪視的行程。他說明，將和沖繩縣政府商討費用問題，但大部分應會由中央政府支付。

另一方面，首里城從凌晨2時許起火，到下午1時才終於撲滅，包括正殿、南殿、北殿、書院、鎖之間、黃金御殿及二階御殿等7棟建築物全被燃燒殆盡。《每日新聞》報導，當地政府初步估計，這次火災釀成的損失高達73億日元。

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