社會 社會焦點 保障人權

酒店妹被愛沖昏頭！為愛上岸「才知他已婚」　怒告討貞操費

▲▼八大行業,酒店,摸摸茶。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲酒店妹為愛上岸，鬧分手時才知道對方已婚。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名已婚工程師阿勇（化名）猛烈追求酒店女陪侍小美（化名），並且隱瞞已婚的身分，與對方發展成情侶關係、發生性行為。怎料後來小美想分手時，才驚覺阿勇已有家室，氣得一狀告上法院，控訴侵害貞操權。台中地院審理後，判阿勇須賠15萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小美控訴，2022年5月間因為工作活動，認識了工程師阿勇，當時阿勇並未主動告知已婚身分，更是傳送「身分證配偶欄為空白」的照片給她，藉此欺騙單身，讓她誤以為阿勇未有家室，於是選擇交往。

在2人產生感情後，阿勇時常提起未來的結婚生活，也會與小美的親屬碰面、承諾會娶小美，讓小美充滿憧憬，甚至為了滿足阿勇想要有小孩的夢想，同意在未做避孕措施的情況下發生性行為，也在這段期間從良、開始做正常工作。

不過，後來2人因為瑣事而時常爭執，小美於是提出分手，怎料阿勇卻威脅，要將她曾從事八大行業的過往告知家人，並討要交往期間所有花費，藉此要求繼續交往。小美實在感到無奈，只能聯繫阿勇的親屬，最終才發現阿勇其實早已有家庭，氣得她告上法院，指控阿勇侵害貞操權，求償100萬元。

▲酒店男公關夏姓男子前年5月遭女客人指控，趁其服用安眠藥與鎮定劑時成績性侵5次，夏男辯稱，女子辦事時都是清醒的。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲酒店妹為愛上岸，鬧分手時才知道對方已婚。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

對此，阿勇則辯稱，先前到酒店消費時認識了小美，因為當時很喜歡對方，所以時常點小美的檯，更是會豪擲千金「外場全框」，偶爾發生性行為又會另外給錢，光是2022年5月至2023年6月間，就已經花費超過122萬元。

此外，阿勇還說，他在2022年10月至2024年6月間，又曾透過匯款的方式，給予小美13萬餘元，2人之間僅是交易關係，並沒有交往。

阿勇聲稱，小美對他的感情是建立在金錢利益上，2人在往來的過程中，他常常滿足小美的要求，無論是提供金錢或奢侈品。小美則是在獲得滿足後，會給予相應的感情回饋，包含發生性行為，小美對他僅是逢場作戲、而非真心交往，更遑論成為終身伴侶。

不過，台中地院勘驗雙方的對話，發現小美大罵「我被當小三，我才是最可憐的人吧」、「你說謊你單身」，阿勇則是回嗆「你出現我老婆反而能告你妨害家庭」等話語，因此不採信阿勇的說法，衡量雙方社會地位、經濟情況後，判阿勇須賠15萬元，全案仍可上訴。

 
12/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

酒店妹已婚男友感情糾紛法院判決台中新聞

