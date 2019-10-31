快訊／快取寶涉吸金180億！法院判30人無罪　被告欣喜落淚

記者柯沛辰／綜合報導

快取寶涉嫌非法吸金180億元，負責人孫岳澤、李欣潔夫婦及王木生逃亡通緝中，檢方一共起訴33人。嘉義地方法院31日宣判，除在逃3人外，其餘黃姓等30名被告，因無法證明與負責人共同違法經營，均判無罪。有人聽聞判決喜極而泣，檢方則將研議上訴。

起訴指出，孫岳澤、李欣潔等人2002年4月成立生產、銷售公仔公司，明知非銀行不得經營收受存款業務，但仍對外謊稱取得迪士尼公司授權，以製作公仔名義招募資金，約定每半年就有12%以上利潤，涉嫌吸金180億元。

2011年後，孫岳澤等人陸續以阿旺師食品廠、快取寶等公司名義招攬投資，保證有極高獲利，並透過下線方式層層招募，最後卻跳票、未支付利潤，受害者多達500多人。案發後，孫岳澤、李欣潔逃亡中國大陸，王木生則下落不明，皆被法院通緝。

嘉義檢方認為，其餘嘉義市議員蔡文旭、調查局官員張道銘等30名被告為了招募資金、賺取利差，也協助招攬下線，因此日前依違反《銀行法》第125條第1項非法經營銀行業務罪嫌起訴。但嘉義地方法院審理後，31日宣判30名被高無罪。

▲嘉義地檢署。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義地院指出，檢察官雖極為用心，盡力調取、核對相關金流資料，欲證明30名被告涉犯銀行法第125條第1項非法經營銀行業務罪嫌。不過，被告黃男等30人也長期或以高額資金投資、借貸孫岳澤，顯然也具有遭違法吸金的「被害人」身分。

地院認為，基於投資人立場，無論30名被告是基於分享投資資訊、拉攏親友加入投資，或為爭取公司允諾的佣金，都不能直接或間接推論被告等人，與主嫌孫岳澤有共同違法經營、收受存款業務之犯意，所以基於無罪推定原則，被告等30人均應為無罪。

嘉義地檢署回應，相關證據顯示30名被告與孫岳澤具有對價關係，足以證明雙方有犯意聯絡與行為分擔，對於30名被告均為無罪判決，地檢署深感遺憾，後續將針對判決理由不當之處提起上訴。