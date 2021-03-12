F-16引擎「噴嘴燒穿」　比利時停飛由荷蘭接管領空

▲比利時F-16戰機機隊因引擎問題，9日開始全面停飛。（圖／翻攝自Twitter／Belgian Air Force）

實習記者黃品臻／綜合報導

比利時空軍以F-16「毒蛇」（Viper）戰機為主，上月發現一架由普惠（Pratt & Whitney）製造的F100引擎出現問題，因此F-16機隊從9日開始全面停飛，空中防禦作業暫時改由荷蘭接管。

據外媒《The Drive》報導，比利時空軍10日在推特上發布貼文表示，「雖然技術人員努力地要讓毒蛇盡快升空，比利時控制和報告中心（Belgium Control and Reporting Center）也監視著領空，但荷蘭皇家空軍從12點開始暫時接管快速反應警報（Quick Reaction Alert）。」

2月11日，比利時一架F-16戰機在弗洛雷訥空軍基地（Florennes air base）起飛時引擎出現問題，當時緊急進行預防性著陸，而該架飛機也留下一些碎片在基地及跑道盡頭。

這架出問題的F-16戰機有「噴嘴燒穿」狀況，是由於溫度過高導致引擎的排氣瓣開始分解，拆下來的引擎被送往承包商帕特里亞比利時發動機中心（Patria Belgium Engine Center）維修，經過調查發現問題出在鉸鏈銷，比利時空軍表示，「有大量引擎都出現類似現象」。

比利時空軍說明，「根據引擎和飛機製造商的建議，我們決定立即採取修正行動，並停飛其他戰機，以利盡快進行檢查。」另外，他們也向所有使用F-16戰機的歐洲夥伴國通報情況，調查是否有其他機隊存在類似問題，目前荷蘭已表示國內的F-16都無此問題。

據國際飛行組織（Flight International）《2021年世界空軍》的調查，包括43架單座F-16AM和8架雙座F-16BM在內的所有比利時F-16戰機，為檢查引擎都已停飛，每個引擎的維修時間估計為5個工作日，然而，比利時空軍坦承，現今市場上備用零件處於短缺狀態。

其實比利時空軍的F-16機隊使用頻繁，已經很老舊了，尤其比利時會定期對中東進行部署，參加在敘利亞和伊拉克上空進行的「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve），目前有4架比利時F-16在約旦進行為期一年的「堅定決心行動」部署任務。另外，F-16機隊在2011年也經常被派往阿富汗和利比亞進行任務。