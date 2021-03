F-16引擎「噴嘴燒穿」　比利時停飛由荷蘭接管領空

▲比利時F-16戰機機隊因引擎問題,9日開始全面停飛。(圖/翻攝自Twitter/Belgian Air Force)

實習記者黃品臻/綜合報導

比利時空軍以F-16「毒蛇」(Viper)戰機為主,上月發現一架由普惠(Pratt & Whitney)製造的F100引擎出現問題,因此F-16機隊從9日開始全面停飛,空中防禦作業暫時改由荷蘭接管。

據外媒《The Drive》報導,比利時空軍10日在推特上發布貼文表示,「雖然技術人員努力地要讓毒蛇盡快升空,比利時控制和報告中心(Belgium Control and Reporting Center)也監視著領空,但荷蘭皇家空軍從12點開始暫時接管快速反應警報(Quick Reaction Alert)。」

2月11日,比利時一架F-16戰機在弗洛雷訥空軍基地(Florennes air base)起飛時引擎出現問題,當時緊急進行預防性著陸,而該架飛機也留下一些碎片在基地及跑道盡頭。

這架出問題的F-16戰機有「噴嘴燒穿」狀況,是由於溫度過高導致引擎的排氣瓣開始分解,拆下來的引擎被送往承包商帕特里亞比利時發動機中心(Patria Belgium Engine Center)維修,經過調查發現問題出在鉸鏈銷,比利時空軍表示,「有大量引擎都出現類似現象」。

比利時空軍說明,「根據引擎和飛機製造商的建議,我們決定立即採取修正行動,並停飛其他戰機,以利盡快進行檢查。」另外,他們也向所有使用F-16戰機的歐洲夥伴國通報情況,調查是否有其他機隊存在類似問題,目前荷蘭已表示國內的F-16都無此問題。

據國際飛行組織(Flight International)《2021年世界空軍》的調查,包括43架單座F-16AM和8架雙座F-16BM在內的所有比利時F-16戰機,為檢查引擎都已停飛,每個引擎的維修時間估計為5個工作日,然而,比利時空軍坦承,現今市場上備用零件處於短缺狀態。

其實比利時空軍的F-16機隊使用頻繁,已經很老舊了,尤其比利時會定期對中東進行部署,參加在敘利亞和伊拉克上空進行的「堅定決心行動」(Operation Inherent Resolve),目前有4架比利時F-16在約旦進行為期一年的「堅定決心行動」部署任務。另外,F-16機隊在2011年也經常被派往阿富汗和利比亞進行任務。

