「長槍之王」AK-47突擊步槍　連美軍都丟下自己的武器跑去撿

▲「長槍之王」AK-47。（圖／CFP）



軍武中心／綜合報導

AK-47有著「長槍之王」的封號，早在越戰時期，據傳很多美國士兵就經常丟下自己的M16去撿AK-47來用，美國特種部隊海獅（1號CT的原型）的配備武器竟然也是AK-47，當然都是戰利品。據稱，死於AK-47槍口下的人數還達20萬以上，遠超出核彈傷亡人數。

據《中國軍網》報導，AK-47突擊步槍曾在中國被稱為衝鋒槍（仿製的1956年式突擊步槍也曾長時間被稱為56式衝鋒槍），1949年裝備於正式部隊；AK-47的動作可靠、勤務性好、堅實耐用、故障率低，無論在高溫還是低溫條件下，射擊性能都很好，尤其是在風沙泥水中使用，且結構簡單、分解容易。

報導也說，但是連發射擊時，槍口上跳嚴重、影響精度，而且重量比較大，AK-47是裝備範圍相當廣泛的步槍，除了前蘇軍外，在2005年時世界上還有30多個國家的軍隊在裝備著，有的還進行了仿製或特許生產。

報導指出，隨後，蘇軍所裝備的AK-47在50年代被改進型的AKM所取代；中國國內網站也流傳著一種說法，認為AK-47是抄襲MP44／StG44而設計出來的，因為兩者外型相似，而且StG44一出現，AK-47竟然馬上就有了最終設計方案，再加上設計師卡拉斯尼科夫本人也說是StG44啟發了他設計AK-47的，令許多人對這把槍的自創性存疑。





▲StG44突擊步槍。（圖／維基百科）



但事實上StG44和AK-47的基本結構和原理，都有著極大的不同，報導指出，AK-47的最終方案是經過大量試驗的結果而改進出來的，並不是突然就成型，就算是AK-46和AK-47之間都有很大的差別；至於所謂的外型相似，其實也只不過是輪廓投影的相似而已；就外型而言，就算是剛入伍的菜鳥都不可能把兩把槍搞混。

報導表示，卡拉斯尼科夫1946年開始設計突擊步槍，他的設計是在原設計的半自動卡賓槍上進行修改，這把樣槍稱之為AK-46；經過3年的時間、十多項試驗槍型，終於在1949年AK-47突擊步槍定型，這種武器是為了機械化步兵研製的，同一年蘇聯軍隊也正式採用AK-47；該種型號並沒有刺刀，而彈匣和許多配件都是用沖壓工藝來生產的，採用沖壓工藝的好處就是材料消耗變少、生產效率變高。

▼「長槍之王」AK-47。（圖／中國軍網）



許多人也都把該型AK-47稱為「第一型」，報導說，用來區分之後1951年和1953年生產的AK-47；AK-47的槍管和機匣螺接在一起，膛線部分長369mm，槍管鍍鉻，彈匣用鋼製成；AK-47的突發機構為擊錘迴轉式，發射機構直接控制擊錘，實現單發和連發射擊。

最後，報導指出，發射機構主要由機框、不到位保險、阻鐵、板機、快慢機、單發槓桿、擊錘、不到位保險阻鐵等所組成；AK-47的表尺射程為800m，有效射程為400m；但實際上300m以上的距離都打不準，連發精度更是低，已經無法滿足現代軍隊的需求，這是AK-47的一個缺點，機槍框後座時撞擊機匣底也是連發精準度低的原因之一，而且還很容易導致瞄具震動。