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白宮宣布美從敘利亞撤軍　鷹派參議員痛批：大錯特錯

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▲美國鷹派參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）。（圖／路透社）

▲美國鷹派參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）。（圖／路透社）

軍武中心／綜合報導

美國與極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）在敘利亞纏鬥數年後，美國總統川普12月19日表示，是時候讓美軍從敘利亞返國，言下之意是川普計畫將美軍部隊「全面且迅速地」撤出敘利亞。對此，美國鷹派參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，川普政府這一撤軍計畫「大錯特錯」，同時還會使得美國在該地區的盟友面臨極大風險。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在一份聲明中提到，「我們決定開始將美軍部隊撤離敘利亞，這也意味著美國在敘利亞戰爭中即將過渡至下一階段」。桑德斯也稱，「美國及其盟友仍隨時準備著後續的合作，以便在任何必要時捍衛美國的利益；我們仍希望共同努力，進一步打擊『伊斯蘭國』。」

▲▼美軍駐敘利亞部隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍駐敘利亞部隊。（圖／達志影像／美聯社）

在談到川普此舉時，美國共和黨高層、鷹派參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在一份聲明中表示，川普政府決定從敘利亞撤軍，這一計劃不僅「大錯特錯」，同時還會使得美國在該地區的盟友面臨極大風險。目前敘利亞境內約有2千名美軍部隊，平時大多從事訓練任務，支援當地部隊對抗伊斯蘭國。

川普日前表示要在一個月內撤軍，遭到海內外砲轟；他在1月2日時改口稱，將「慢慢」讓美軍從敘利亞撤出，希望這樣做能平息海內外怒火，讓先前砲轟他輕率撤軍的官員和參議員，能重新和他站在同一陣線。

美國主導的國際聯軍從2014年開始，在敘利亞和伊拉克境內展開打擊恐怖組織「伊斯蘭國」的行動。國際聯軍在敘利亞的行動並沒有得到敘政府的許可。美國領導的聯軍參與敘利亞內戰期間，在2016年9月17日空襲位於代爾祖爾機場西南面的薩爾達山（Jabal Therdeh）的敘政府軍據點，造成超過60名敘利亞軍人死亡，超過100人受傷。伊斯蘭國隨即攻佔遇襲的薩爾達山。

★圖片為版權照片，由路透社、達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：川普,敘利亞,撤軍,葛蘭姆,北美要聞

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