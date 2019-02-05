退伍軍人北漂成「鏢王」　海外訓練0.53秒射擊擋子彈

▲陳永青使用漆彈槍向訓練生射擊，訓練瞬間反應能力。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

大陸退伍軍人陳永青在北京創立了「天驕特衛」保鏢公司與學院，培訓專業保鏢與國際保安人才，也為退伍軍人提供就業機會，日前他們特地到寮國受訓，授課內容包括在1秒內拔槍射擊、擋子彈和迅速保護要員撤離等。據指出，隨著大陸的投資和人員走出國門，海外安保市場也開始浮現。

根據《澎湃新聞》報導，陳永青18歲當兵，25歲北漂，本來在安保公司工作，後來發現大陸的保鏢缺乏系統的訓練機制，因此決定自己創辦保鏢公司與學校。被封為「鏢王」陳永青表示，開設保鏢公司時就考慮到退役軍人就業的問題，「我們不僅為老兵提供了二次就業機會，更是解決了海外中國企業安全。」

▲安保訓練生在寮國進行持槍要員保護訓練。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

他在公司剛成立的時候，招收了80多名退伍特種兵，初級私人保鏢要會開車，能反跟蹤，精通地方語言，能多交流；中級私人保鏢，要懂公文，會寫作，要會電腦；高級私人保鏢，要懂得外語，策劃活動，統籌行程。

他於2018年開始拓展海外安保業務，「我們不僅為老兵提供了二次就業機會，更是解決了海外中國企業安全。」天驕國際安全學院在2018年12月遠赴寮國開展海外安保訓練，陳永青在訓練時會用漆槍向訓練生射擊，主要訓練學員們瞬間反應能力，課程還包括在拿槍的手上擺重物以訓練持重能力，還有移動靶射擊等內容，其中陳永青可以在0.53秒完成實彈射擊。

▲解救要員並完成運動射擊訓練。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲持槍負重訓練。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲陳永青。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）