三星搶食串流媒體大餅！推出Samsung TV Plus影音服務　開放Tizen系統給電視機廠商

▲三星正式宣布第三方電視廠商開放自己的Tizen TV系統。（圖／取自Samsumg TV Plus官網）

記者謝仁傑／綜合報導

三星電子正式宣布，向第三方電視廠商開放自己的Tizen TV電視系統，並全面推出三星自有串流媒體電視直播服務三星電視+（Samsung TV Plus）。

三星開發者大會今天在矽谷召開，宣布Tizen TV系統的智能電視已經超過上億部。從2015年開始，所有的三星智能電視都搭載了Tizen TV系統；但在今天的主題演講上，三星並沒有透露Tizen TV是否已經吸引到硬體合作夥伴，或許會在兩個月後的CES上宣布更多信息。

目前智能電視領域的主要操作系統包括Google的Android TV、Roku OS、三星的Tizen TV和LG的webOS等等。三星此舉意在從Android TV陣營分流電視廠商，擴大自己的用戶群，尤其是語音助手Bixby的用戶和數據量。

而在目前北美市場的幾大主流電視廠商中，Vizio、TCL和海信這些搖擺廠商可能會成為三星的主要拉攏對象。雖然Google Android TV擁有索尼（Sony）、夏普（SHARP）等廠商的支持，但是相比三星和LG的自有系統，完全開放的Android TV不穩定的系統一直是被詬病的對象。

三星要如何吸引第三方電視廠商搭載自己的Tizen TV呢？三星電視+服務就是其中一個賣點。除了免費的串流媒體內容服務，Tizen TV還整合了常見的諸多流媒體服務應用。

▲眾多串流媒體已成為人們平時娛樂消遣的一部份。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

三星電視+服務將向三星智能電視用戶免費提供70多個電視頻道和包括新聞、體育、娛樂、美食、旅遊等幾百個串流媒體電視節目，這項服務的免費背後是廣告支持。這意味著三星成為繼蘋果、亞馬遜等巨頭之後，又一個進入串流媒體電視市場的科技巨頭。

三星電視+服務將面向2016年到2019年的所有三星系統智能電視，不需要信用卡、不需要下載、不需要額外設備，只需要互聯網連接。不過這項服務暫時只向特定市場推出。

三星此前已經在部分新款電視上推出了這項服務，但那是和Fandango合作推出的內容。此次則是三星自己提供串流媒體服務，按照中國的互聯網電視監管規定，三星這項服務要在國內上市還有很長的路要走。

雖然三星電視+服務的免費電視頻道，還沒有太多付費電視套餐裡面常見的主流電視頻道，免費的三星電視+的頻道質量暫時還不能和Comcast、AT&T這些有線電視巨頭，以及Youtube TV、Sling TV、Hulu TV這些每月幾十美元套餐的串流媒體電視服務相提並論。不過用戶可以自定義刪除自己不感興趣的電視頻道，甚至可以卸載三星電視+這個應用。

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