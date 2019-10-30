

▲三立電視台（圖／資料照）



記者陳世昌台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)30日對三立新聞台「1000整點新聞」、「台灣大頭條」節目及中天新聞台「中天晚間新聞」、「中天新聞」等節目違規事項，決議分別予以發函改進。其違規內容與改進措施如下：



三立新聞台 「1000 整點新聞」 108 年 3 月 29 日(五) 10:00-11:00

於 10 時 6 分許，播出「議員要求韓訪美前報告 議會直播被消音」新聞，經民眾反映未事實查證，妨害公共利益。



發函改進

函請業者就下列事項予以改進：（1）新聞報導應客觀中立，對於非即時新聞轉播之內容，應確實多方查證。（2）事實未經查證，不宜直接連結至人為刻意的特定動機。

中天新聞台 「中天晚間新聞」 108 年 4 月 10 日(三) 18:00-19:00

於 18 時 45 分許播出「柚農口誤已現場更正！NCC 創惡例照罰中天百萬」、「在野黨聲援中天藍委:NCC殺雞儆猴只為延續綠政權」、「NCC 開罰百萬 中天聲明:無法接受將提行政訴訟」相關新聞，經民眾反映有違事實查證原則。



發函改進

函請業者就下列事項予以改進：(1)製播新聞應衡平報導，採訪學者專家宜多元，避免選擇單一意見，以符合新聞專業及公平原則。(2)涉己新聞之標示應更為明顯清晰。



中天新聞台 「中天晚間新聞」 108 年 4 月 11 日(四) 18:00-19:00

於 18 時 03 分許播出「新聞、政論搞不清?NCC 裁罰說法自打臉開惡例 」、「民眾不許口誤?!直播節目錯一字百萬罰鍰伺候」、「直播節目中怎查證?NCC 將主持人當算命仙?」、「中天三點聲明將提訴願提告 NCC 官員瀆職」、「中天即時民調 18238 位民眾認為NCC 應該廢止」相關新聞，經民眾反映有違事實查證原則。



▲中天電視台(資料照片／ETtoday)



發函改進

函請業者就下列事項予以改進：(1)製播新聞應衡平報導，採訪學者專家宜多元，避免選擇單一意見，以符合新聞專業及公平原則。(2)涉己新聞之標示應更為明顯清晰。



中天新聞台 「中天新聞」 108 年 4 月 21 日(日) 11:00-12:00

於11時06分許播出「"黑韓"無極限! 蔡英文 PO 臉書"太監說"再做文章」新聞，經民眾反映，故意扭曲解讀蔡總統發言，替韓國瑜有關「國軍是太監」失言護航。

發函改進

函請業者就下列事項予以改進：(1)製播新聞應符合新聞專業及公平原則。(2)新聞標題應客觀中立，避免夾敘夾議評論。



三立新聞台 「台灣大頭條」108 年 5 月 12 日(日) 17:45-20:00

於18時48分許，以「中國內部文件外流 接收台灣派 500 萬移民」、「統一生活照過？軍公教恐遭中國壓制」為標題播出以下內容，經民眾反映未事實查證，妨害公共利益。



發函改進

函請業者就下列事項予以改進：(1)報導有關兩岸議題及國家安全，涉公共利益，事實查證宜更嚴謹。(2)引用臉書等網路媒體來源資訊時，應多方查證。

