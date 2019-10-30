1瓶水1外套無分文！花蓮男返屏東探親　「徒步3天3夜」只走到台東向警求助

▲老家在屏東的高姓男子走了3天3夜精疲力盡，走進派出所向員警求助。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

老家在屏東的高姓男子長期失業經濟拮据，因思鄕打算返鄉看看親人，無奈身無分文，日前在自己揹包帶了1瓶水及1件禦寒外套，就這樣徒步沿著台11線從花蓮要走到屏東老家，經過了3天3夜到了台東東河地區，實在已精疲力盡，只得走進派出所向員警求助，員警問明原由後立刻自掏腰包代買車票讓他搭車返鄉，數日後高姓男子不但寄返車資，同時信上表示感謝員警在他困難的時候伸出援手。

台東縣警察局成功分局都蘭派出所所長鄧嘉緯、警員張羽勝日前擔服巡邏時，接獲一名30歲之男子報案稱需要協助，經警方主動瞭解原由，在對話中得知高姓男子之前居住在花蓮縣山中寺廟，沒有工作及經濟來源，因為思鄉想要回屏東家見見親人，但因為身無分文所以從花蓮縣沿台11線步行三天三夜，背包裡面只有一件外套跟一瓶水，至都蘭地區時已筋疲盡，在一籌莫展的狀況下神情疲憊地走進都蘭派出所尋求警方協助。

▲員警問明原由後表示願意代買車票讓他搭車返鄉。



警方瞭解高男的狀況後，秉持救急救窮的精神主動自掏腰包借「返鄉車資」予高男應急，讓高男得以搭火車返家探親，並囑咐高男儘快回家，雪中送炭之舉，讓男子非常感動；約莫一個禮拜後，都蘭派出所的警方接到一封來自高雄的信，高男的不但將借用的錢歸返，還寫了一封感謝信，感謝警方在他困難時，伸出援手幫忙。

台東成功分局分局長蘇偉荃表示，為民服務是警察積極推動之目標，在民眾有困難之際，盡其所能給予關懷與協助，讓需要幫助之民眾，可以得到需要的幫助，發揮「人飢己飢，人溺己溺」的服務精神。