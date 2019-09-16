海巡偵搜犬區隊成立　15「狗隊員」2020正式服勤

▲海巡偵搜犬區隊成立，15「狗隊員」和領犬員首度亮相。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由於，人的嗅覺敏感度，只有狗的100萬至10萬分之一，為提升現有防疫作為，海巡署16日於北部分署大園竹圍營區成立「海巡偵搜犬區隊」及揭牌儀式；15隻包括拉不拉多、狼犬及史賓格等海巡偵搜犬，將透過專業師資進行為期4個月的「農畜產品」、「毒品」及「爆裂物」等訓練，與領犬員培養默契，在2020年正式服勤。

▲海巡偵搜犬區隊成立。▼「狗隊員」成注目焦點。（圖／市府提供）

海巡署指出，該署在2000年即自國防部軍犬育訓中心收編200多隻軍犬，協助岸際巡邏任務，然隨歲月的流逝，且沒有補充新血的情況下，在2015年走入歷史；海巡署有鑑於當前非洲豬瘟疫情擴散、各類新興毒品日益嚴重、犯罪手法日新月異，所以決心成立「海巡偵搜犬區隊」，期待借重犬隻靈敏嗅覺等特性，來輔助各項執法工作，全面打擊不法，守護台灣。

▲海巡偵搜犬區隊成立。▼「狗隊員」中也有狼犬。（圖／市府提供）

海巡署長陳國恩表示，人的嗅覺敏感度只有狗的100萬至10萬分之一，狗具有靈敏的嗅覺，可分辨高達3,000種以上味道，在非洲豬瘟疫情嚴峻的時期，海巡署將秉持「寧可多做不可少做」的原則面對挑戰，活用高科技及犬隻的先天優勢，加強查緝毒品、槍械及農畜產品等不法，層層守護台灣邊境的安全。

包括海巡署長陳國恩、市長鄭文燦、市府海岸管理工程處長林立昌、大園區長徐藍科均一同出席活動。