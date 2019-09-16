路透：澳國會、政黨遭駭客入侵「是中國出手」　怕得罪集體噤聲

▲機密報告顯示中國駭客入侵澳洲國會與政黨網路。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

《路透社》今（16）日獨家報導，澳洲情報機構認定，今年5月國會大選前，國會以及3大政黨受到網路攻擊，幕後黑手就是中國國家安全部。兩名知情人士透露，報告還包含澳洲外交部的意見，建議對於調查結果保密，避免破壞與北京的貿易關係。

5名得知調查結果的人士告訴《路透社》，澳洲情報局（ASD）3月得出結論，中國國家安全部對澳洲國會、3大政黨進行網路攻擊。由於議題敏感，5名知情人士拒絕透露姓名，《路透社》則還未審視機密報告。

中國外交部否認參與任何形式的駭客攻擊，並表示網路充斥著無法追蹤的理論；提交給媒體的聲明指出，進行調查時，必須要有充分證據，否則只是製造謠言、抹黑他人，輕易給人貼標籤，「我們想強調的是，中國同樣是網路攻擊的受害者。」

中國是澳洲最大的貿易夥伴，主導鐵礦、煤與農產品的採購，占了澳洲出口總額3分之1以上，每年也有100萬名以上的遊客、學生前往澳洲。其中一名知情人士說，如果公開指責中國發動網路攻擊，極有可能損害澳洲經濟。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）拒絕回應《路透社》，政府沒有公開說明到底哪一方被視為幕後主使，也未揭露機密報告的細節。澳洲情報局也不願發表評論。

▲ 澳洲總理莫里森。（圖／路透）



今年2月，澳洲表示有駭客入侵國會網路。莫里森當時說明，這起複雜的攻擊可能是由國外政府所進行，但他沒有具體點名到底是哪國政府。

根據澳洲國會當時一份聲明，發現駭客行為時，議員與其他員工被告知緊急更改密碼。兩名消息人士說，ASD調查結果很快證實，駭客還入侵執政的自由黨（Liberal party）、國家黨以及反對黨工黨的網路。

發動攻擊的一方，能接觸到澳洲關於稅收、外交等政策，還有議員之間的私人電郵。兩名消息人士聲稱，澳洲調查人員發現，攻擊者使用的代碼與技術，曾被中國使用，因此總結國內政黨成為北京間諜的目標。

4名通曉調查的知情人士說，至少兩個盟國獲得調查結果，包括美國與英國。根據消息，英國向澳洲派出由網路專家構成的小組，協助調查此次攻擊。不過，美國、英國都拒絕回應。