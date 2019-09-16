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民進黨10位立委中秋辦歌唱比賽　陳亭妃「私奔到月球」奪冠

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▲民進黨10位立委共同推出趣味歌唱比賽活動，陳亭妃以五月天神曲「私奔到月球」奪得冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨10位立委共同推出趣味歌唱比賽活動，陳亭妃以五月天神曲「私奔到月球」奪得冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨10位立委為讓中秋節有不一樣過節氣氛，共同推出趣味歌唱比賽活動，在LINE頻道上進行網路投票，搶攻人氣，投票時間自9月12日至9月15日止為期4天，15日晚上6時成績揭曉，陳亭妃以五月天神曲「私奔到月球」奪得冠軍。

立委陳亭妃表示，因應全面科技化時代來臨，政令宣導、選舉造勢已經不限於實體活動，透過網路媒介達到的傳播效率，更加驚人。這是第1次運用聊天軟體LINE結合立委宣傳共同舉辦的趣味活動，讓許多LINE友對現在最新的LINE平台互動方式感到驚奇，沒想到LINE已經不只是宣傳工具，一對一單純的LINE私訊也能舉辦投票活動，甚至可以羅列帳號清單抽獎，大家都覺得新奇有趣，請呼朋引伴，邀請更多朋友加入陳亭妃的官方帳號。

▲民進黨10位立委共同推出趣味歌唱比賽活動，陳亭妃以五月天神曲「私奔到月球」奪得冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃委員表示，這次靠好友們努力催票，以高知名度神曲「私奔到月球」沾光奪冠。此次參與投票的好友都擁有抽獎資格，主辦單位將於10月10日前抽出5位中獎者，並由LINE通知中獎者領取現在最夯的台灣頸枕。陳亭妃呼籲，還沒加入的朋友趕緊加入（點選網址： https://line.me/R/ti/p/@nhu2565u 或ID搜尋 @nhu2565u），未來LINE頻道上還會有更多不同的趣味互動及獨家消息，能讓選民看到她專業問政外的另一面。

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