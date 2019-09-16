索羅門本週宣布斷交　總統府：最大努力阻止衝擊區域安全穩定

▲外交部長吳釗燮與索羅門群島外長馬內列(Jeremiah Manele）媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台灣與索羅門邦交關係，日前在該國的內閣會議中，總理蘇嘉瑞瓦（Manasseh Sogavare）指出將參考4項報告，最終將決定在21日的聯合國大會上，宣布與台斷交、並與對岸建交。對此，總統府發言人丁允恭16日表示，無論就鞏固邦誼，乃至於善盡印太區域一員的責任，都會盡最大的努力維繫邦誼。

綜合外媒報導，日前《南華早報》傳出中國早已針對建交索羅門做準備，更「建議」在聯合國大會前就須做出決定，眼看邦交出現危機，蔡英文政府16日派出外交代表團抵達索羅門，預計下午將會進行訪談會議。據悉該代表團由外交部副部長徐斯儉率領，自上任以來他已不只一次對索羅門進行訪談。

根據索羅門當地媒體《Island Sun》報導，目前索羅門政府將準備進行驅逐台灣駐索羅門大使，顯示兩國邦交36年確實已出現裂痕。匿名消息者指出，索羅門政府因不滿台灣大使干預內政，因此藉著中國釋出善意，考慮與中國建交承認「一個中國原則」。

索羅門國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）則表示，政府過度急促想要做出結果，對政府感到相當失望，並沒有真正的多方評估，就想要「轉向」建交中國斷交台灣。

對此，總統府發言人丁允恭表示，相關情勢外交單位正密切掌握，儘管來自大陸的無理打壓不斷，但就鞏固邦誼，乃至於善盡印太區域一員的責任，都會盡最大的努力維繫邦誼，阻止北京藉此衝擊區域的安全穩定。