好哩加在跑出去！忙到不知老的「內褲村長」廖振益　921那晚救了27人

圖文／鏡週刊



地震那天，龍安村長廖振益跟村人聊天到深夜，回家上床還未睡著，忽然地震，「我們老一輩地動（地震）攏不在意，棉被掩著就繼續睡。這次我感覺不對，緊把阮某拉起來，孫子抱著緊走。」廖振益餘悸猶存，「好哩加在跑出去，阮那間厝也是倒去。」



餘震不斷，呼救聲也不斷，廖振益將妻孫安頓在空曠處，與村裡年輕人一起將震碎的土塊往外搬，移開大梁讓受困者爬出來，「每一戶有幾人，房間在叨位，我都很熟，我就一間一間叫名，有回答就緊挖。」凌晨4點多救出27人，龍安村700多戶無人罹難，廖振益鬆了一口氣，才發現自己只穿一件四角褲，「地動時外褲提了就跑，來不及穿，出來大路就先將褲子給我某，伊嘛是未穿外褲就跑出來。」此後村人親切喊他內褲村長。

最窮村 幸福指數現今很高呢

天亮後，廖振益向經營自助餐的堂弟借場地，借大鍋爐和米糧，全村共餐近4個月。後來，年輕人陸續外出工作，公部門也結束物資支援，廖振益卻繼續供餐，「阮龍安村是全台灣最窮的村落，60年代村人靠做農飼大兒女已經很不容易，根本都沒錢，一間厝竟然倒去，許多老人家變得呆呆的，整天坐在樹下不講話。」他辭掉村長工作，成立福利協會投入老人送餐及日托。一天做二餐，至今已送出207萬個便當，範圍遍及全中寮鄉。弱勢者免費，經濟允許就付一餐35元。村裡老人生活單純，能吃能睡就是福。廖振益很自豪：「送餐不是什麼了不起的事業，但照顧老人就是幫助年輕人。中寮鄉民的幸福指數變得很高呢！」

偏鄉籌錢不易，廖振益花掉100多萬元積蓄，一度向兒子開口，也想過結束協會退休算了，但鄉親群起反對，「那些老人家怎麼辦？」他於是繼續撐，渾然不覺自己已71歲，積極計畫興建社區長照中心，讓老人在地安養，「住過外地安養院的老人都說好像在等死，還是村裡比較好。」走過百年震災，終老於故鄉是村民的願望，也是廖振益的願望。

請繼續往下閱讀...

廖振益，71歲，龍眼林福利協會總幹事，南投縣中寮鄉



更多鏡週刊報導

【921地震3】黑暗盡頭便是光 跟她一起搗杵音

【921地震4】把我的茶園還給天地 竟蛻變成螢火蟲天堂



►即日起，我退出老化黨。