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25張彩券全買同一組號碼　中頭獎「狂翻25倍」他爽領386萬元

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▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子25張彩券都用同一組號碼，竟然中了頭獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名男子一口氣買了25張彩券，並且都選擇同一組號碼，沒想到該組號碼中了頭獎，讓他的獎金也連翻25倍，總共贏得12.5萬美元（約台幣386萬元）的大獎。

居住在維吉尼亞州亞歷山卓市(Alexandria)的男子梅科(David Maiocco)，本月3日買了25張同樣號碼的樂透彩券，開獎當天，他撥打電視服務商的客服電話時，因為等得無聊一邊上網兌獎，意外發現自己所選的號碼「2011」竟然贏得頭獎5000美元（約台幣15.4萬元），由於一口氣買了25張，所以獎金也狂漲25倍。

梅科表示，當電視服務商的客服終於有空接聽他的電話時，狂喜的他不管對方說什麼都一昧說好，因為他的心早已不在這裡，「我當下同意了他們所有說的話，一掛上電話就趕快跑去彩券公司領獎。」

►腦公！你不可以賴帳喔！

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