北市料月減10萬自由行陸客　柯P小將劉奕霆赴上海止血

▲台北市觀傳局長劉奕霆赴上海推廣微遊雙城，參觀東方明珠塔內的台北市圖片展。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

大陸8月1日起停發民眾赴台自由行簽註後，據北市府統計，每月將影響8到10萬名旅客。為使台北、上海兩市「微遊雙城」合作持續，吸引陸客赴台，台北市觀傳局長劉奕霆今（15日）率團於上海舉辦推介會，並改以針對組團社、會展業者及商務考察客群的方式，降低陸客來台旅遊緊縮的壓力，維持城市友善交流。

劉奕霆會後受訪時說，根據北市府內部統計，與去年9月和今年1、2月情況相比，預計今年開始的這段區間，每一個月大概有8到10萬的陸客人次受到影響。他也提到，本來就不該把雞蛋放同一個籃子裡，除了繼續推陸客，北市也積極發展新南向的觀光交流。

他進一步表示，受「外在環境影響」，在希望微遊雙城計畫繼續執行下，除吸引組團社率大陸團客來台，也善用今年3月北市成立的「會展辦公室」職能，邀請大陸會展業者、企業機構來台辦展、獎勵旅遊、商務考察等，規劃10月份將安排一上海會展踩線團至北市。

▲台北市觀傳局長劉奕霆。

值得注意的是，與去年「微遊雙城」主要面向來台深度遊的「自由行陸客」不同，今年因現實因素考量，北市採邀請組團社、會展業者等面對面舉辦推介會，並由台北市會議大使涂建國介紹北市優勢、50到100萬元不等的獎勵補助等，未若去年於人來人往的大型商場擺攤，向民眾直接展示台灣特色。

不過，為持續向大陸民眾宣傳台北城市風光，北市今年也在上海東方明珠塔內，設置圖片展，準備台北市四季、節慶及歷年微遊雙城交流活動等精彩相片共同分享。同時，宣傳10月5日全球性的夜間城市藝術節「Nuit Blanche 白晝之夜」；10月31日啟動的「台北溫泉季」；12月15日「第23屆台北國際馬拉松」；元旦跨年「繽紛耶誕玩臺北」及「跨年101燈火」等觀光特點。

▼今年東方明珠塔內的台北圖片展，以及排隊準備入塔參觀的各地遊客。

▼去年台北市觀光傳播局赴上海推介時，在有人潮的商場中擺攤，讓上海民眾了解台北文化、特色、美食。

上海市台辦副主任李驍東也出席推介會，他說，這段期間，「可能稍微有小的不方便」，但相信未來兩岸的交流會更明亮，更加深入。同時，上海、台北的交流會更加緊密，就好像每次來往就打一次結一樣，當打成死結的時候，我們「就可以在一起了。」

另針對近期備受關注的兩岸春節包機、台商返鄉投票議題，長榮航空華東首席代表林書弘指出，春節包機部分，目前將正常按照往例，申請加班機，協助民眾返鄉；至於民眾返鄉投票方面，也正在了解實際需求，並將與台商協會、兩岸相關部門等對接，以確保能滿足台灣民眾返台需求，並提供一定程度的優惠票價等，並沒有收到因當前兩岸關係敏感，影響航空公司班機安排的訊息。

▼上海市台辦副主任李驍東。

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