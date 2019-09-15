保育收效成觀光景點！富山保育區辦生態漁業祭不使人為再破壞

▲現場生態導覽體驗。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東富山漁業資源保育區自公告設立以來成效卓越，生物多樣性豐富，衍成東部海岸熱門觀光景點之一；但隨觀光人潮不斷湧入，破壞保育區生態之脫序情形不斷發生，為維護海洋資源永續，台東縣政府、台東區漁會合辦「108年度生態漁業祭」，使民眾更了解海洋，提倡落實保育理念。

▲漂流木DIY手作。



活動現場除有漂流木DIY手作、生態導覽體驗等項目外，參與民眾更可藉由闖關活動與各機關互動，深入了解各類海洋事務及宣導生態保育之目標。海巡署東部分署及第一三岸巡隊亦於現場設立活動攤位，除了廣招具有服務熱忱之青年朋友加入，更對本署工作內容及裝備設施進行講解，利用與民互動方式拉近距離，使民眾可以更親近海巡署。

▲▼海巡署於現場設立活動攤位，廣招青年朋友加入，並對海巡工作內容及裝備設施進行講解，拉近與民眾的距離。





第一三岸巡隊表示，除了查緝走私及非法入出境外，本隊亦持續堅守崗位，為生態保育克盡心力。如民眾發現岸際有違法情事，請撥打海巡署118服務專線，本隊將立即馳赴處置，並呼籲民眾務必遵守漁業資源保育相關規定，共同為生態保育工作及漁業資源永續利用盡一份心力。