看準國姓觀光潛力　南投縣府重整松柏崙、長流社區

▲南投縣長林明溱（中）及立委馬文君（左）12日前往松柏崙步道及長流社區會勘。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣國姓鄉近年觀光休閒產業蓬勃發展，坐擁多處溫泉、民宿及露營區，惟松柏崙風景區步道、欄杆年久失修，鄰近的長流社區則雜草叢生，縣府向交通部觀光局爭取1800萬元，進行環境綠美化，除讓國姓鄉民有個品質更佳的休憩場所，也盼吸引更多外地觀光客到國姓鄉遊玩。

縣府指出，長流村長流社區及北港村松柏崙風景區，分擁水長流溪、北港溪等河川資源，具山水特色，為登山健行、欣賞溪谷的絕佳景點，此外，還有溫泉、民宿、咖啡、露營等優勢，更鄰近交通要道台21線，極具觀光潛力。

惟長流社區自921地震重建後就再未修繕，木製設施腐朽，休憩區周邊雜草叢生，除雜亂不甚美觀外，也存有蟲蛇藏匿等安全問題；至於北港村松柏崙風景區，全長2.77公里的松柏崙景觀步道年久失修，多處欄杆早已生鏽破損，包含路況、涼亭、觀景平台等設施都待整修。

南投縣長林明溱12日上午與立委馬文君前往會勘，向中央爭取改善總經費1800萬元已獲核定，將分別以1400萬元和400萬元修建松柏崙風景區和長流社區。林明溱說，希望將社區與景點營造得更加完善，除提升居民居住環境，也能吸引更多外地遊客。