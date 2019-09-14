有話對你說！花蓮市結合Duncan裝置藝術　推想説什麼隨你填

▲市公所取得屋主同意重新粉刷，將後方屋舍牆面以鮮紅色為底圖的牆面，搭配白色的對話框。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

有話說不出口嗎？就讓Duncan（當肯）幫你說！花蓮市與當肯合作，年初在大禹街設置一座在高達5公尺的手機框景，內有Duncan攀爬造型，療癒感十足，一推出就成為打卡熱點，市公所近期重整市容粉刷了後方屋舍，並畫上有趣的對話框，連同Duncan一起拍攝時，就成了時下最夯的「隨你填」裝置藝術，吸引許多網友瘋玩創意。



市公所近年來以漫畫手法陸續在街角增添漫畫裝置藝術，繼舊鐵道文化商圈徒步區高人氣Duncan裝置藝術，每天都會吸引民眾和他搭肩合影；今年初在大禹街再完成第二座Duncan裝置藝術，高達5公尺的手機框景，配上當肯人像攀爬造型，以調皮模樣邀請民眾一同入框，立即成為高人氣打卡景點。

▲▼民眾拍下手機框Duncan時，後方塗鴉牆一起入鏡，就會形成有趣的「當肯有話對你說。」，透過手機軟體後製可大玩創意，幫你說出想說的話。



但當民眾拍下逗趣的手機框當肯時，後方雜亂、老舊的屋舍也會一同入框，為搭配城市美學的概念，市公所在取得屋主同意下重新粉刷，以鮮紅色為底圖的牆面，搭配白色的對話框，但這可不只是面塗鴉牆而已，當民眾拍下手機框Duncan時，後方塗鴉牆一起入鏡，就會形成有趣的「當肯有話對你說。」，透過手機軟體後製也能大玩創意，讓Duncan幫你說出想說的話。



花蓮市長魏嘉賢表示，大禹街是很有歷史的一條成衣街，源自日據時代，迄今整整已超過五十年了，感謝台積電基金會的協助下完成Duncan的二次合作，並選定在花蓮市商圈發源起點大禹街駐點，藉此活化大禹街及中華路商圈的商機。但民眾拍照時，也會將後方老舊及雜亂的房舍一起拍入鏡，經建築師謝偉士提出創意，除了重新粉刷還加入現在最夯的LINE「隨你填」的構想，而完成了這有趣的裝置藝術。





花蓮市長魏嘉賢希望透過Duncan在網路的高人氣，為花蓮市創作的插圖街景，形塑與行銷花蓮之美，這次採用互動的方式，希望夠過民眾及遊客在IG、FB上打卡，把這個景點傳遞出去，也能藉此為百年商圈注入活力的能量。

花蓮市未來將持續與藝術家合作，透過漫畫與插畫方式美化城市，為所有人留下一個美好又鮮明的漫畫城市印象，也讓花蓮鄉親的生活更加精采。同時也預告，下一處裝置藝術點，規劃在中山路自由廣場，預期也將成為另一打卡熱點，民眾敬請期待。