華聞快遞／陝西著力打造千億規模人工智慧產業　產業規模達到1000億元

▲陝西省西安市。（圖／CFP）

《陝西》陝西著力打造千億規模人工智慧產業 產業規模達到1000億元

到2023年，人工智慧將成為陝西省培育新動能的重要引擎和新的增長點，人工智慧產業規模達到1000億元（人民幣，下同），將逐步建立完善的人工智慧技術體系，推動人工智慧核心演算法的硬體化、系統化和平台化，推進人工智慧相關的晶元、超算系統等技術快速發展。（陝西日報）

《甘肅》玉門市多措推動就業創業 今年城鎮新增就業3307人

玉門市就業局積極推進就業創業扶持政策落實，努力提升公共就業服務水平，深入挖掘就業潛力，截至目前，全市城鎮新增就業3307人，完成酒泉下達目標任務3400人的97.26%。（中新社）

《廣西》立體式交通運輸網路助推八桂騰飛

2003至2008年，廣西成為大陸全國第一個高速公路里程突破1000公里和2000公里的少數民族自治區；2008年，全區基本實現鄉鄉通油路；到2018年底，全區公路里程12.54萬公里，縣縣通高速率91%，農村公路突破10萬公里。（廣西日報）

《福建》促進消費增長 福建省出台15項措施

相關措施包括促進商圈（步行街）繁榮發展、鼓勵開展形式多樣商業促銷、打造便民消費圈、發展夜間經濟、豐富夜間文旅活動、推動新能源汽車消費、促進農村消費、推動文化表演和體育賽事消費、推動「全福遊、有全福」旅遊消費升級、支持文化旅遊項目和設施建設、發展假日經濟、實施促進消費正向激勵等，相關財政補助、獎勵政策執行至2020年底。（福建日報）

▲福建省廈門市。（圖／視覺中國）

《廣東》上半年廣東研發投入634億元同比增長超50%

廣東的新興產業正在發展壯大，數據顯示，滬深兩地上市粵企中，121家上市公司的上半年凈利潤增幅高達90.27%；除此之外，新材料、新能源、生物醫藥、信息技術等新興產業的上市企業同樣表現不俗。數據顯示，603家上市粵企中，高新技術上市公司的佔比超八成，今年上半年累計研發投入634億元，同比增幅50.24%。（南方日報）

《北京》1至8月全國實際使用外資穩定增長

大陸商務部新聞發言人高峰日前介紹，今年1至8月，大陸全國新設立外商投資企業27704家，實際使用外資6040.4億元人民幣，同比增長6.9%。高技術產業吸收外資保持較高增長勢頭。1—8月，製造業實際使用外資1707.2億元人民幣；服務業實際使用外資4252.3億元人民幣，同比增長11.2%。（人民日報）

《河南》南樂「智慧大腦」促農業提質

作為河南省產糧（油）大縣、蔬菜產業重點縣，南樂縣堅持農業農村優先發展理念不動搖，該縣立足「綠色引領、生態循環、持續增力」，積極探索訊息化助推農業農村發展新路徑，將物聯網技術應用於傳統農業生產，不斷推動生態農業質效雙提升。（河南日報）

《海南》海南省力保蔬菜供應充足價格穩定

海南實施促進消費正向激勵，年度最終消費對經濟增長貢獻率提高幅度排前五名的設區市，省級給予獎勵。據悉，促進消費增長15項措施還包括：優化消費環境，加強土地資源要素保障，加大金融支持力度。相關財政補助、獎勵政策執行至2020年底。（海南日報）

▼海南三亞。（圖／CFP）