施明德再嗆「綠色法官」：中秋過後公布審判實境秀！　爆王世堅仍欠錢

▲前民進黨主席施明德近日掀起往事。（圖／記者林銘翰攝）

記者張靖榕／綜合報導

民進黨前主席施明德10日提到和立委王世堅數年前的誹謗官司，在北院碰上1位自稱「綠色法官」，並威脅「你不答應和解，我下午就判你輸！」的審理人員。對於台北地院11日召開記者會澄清，調閱的錄音存證並沒有該內容，施明德週四（12日）再緊咬，中秋連假後若台北地院還不公布，「我將邀請國人一起看一場『審判實境秀』」。

施明德在臉書開轟台北地院和「綠色法官」，稱將在中秋連假過後向國人公布「審判實境秀」，「看看我們國家的司法如何『值得信任』。看看『政治』如何在法庭中表演牛肉埸，政治正確比法理、正義重要！」

對於多年前的和王世堅的誹謗官司，施明德表示自己贏得民事訴訟官司並獲賠230萬元，但王世堅至今仍自稱負債累累而沒有賠清。

此前施明德在10日的臉書發文中回顧自美麗島事件以來台灣民主的發展，「40年過去，黨禁、報禁、禁嚴令、萬年國會俱往矣，但『司法不義』依舊生龍活虎！」，其中提到幾年前王世堅誹謗案一審時，法官先稱讚了他對台灣民主、自由的重大貢獻，不料口水一吞竟放話，「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸」；此案早上才第一次開庭，下午施明德就敗訴。面對如此「靈驗」的法官，讓施明德不禁怒嗆，「這樣忠於政黨的法官依然可以橫行，也將領終身俸！





▲施明德9月10日在臉書發文，指在王世堅誹謗案遭「綠色法官」嗆逼和解，北院發言人黃珮禎庭長召開記者會澄清。（圖／記者劉昌松攝）

北院於9月11日火速召開記者會澄清，指當時公開審理皆有錄音存證，經院方再次調閱開庭錄音查明，並無施德明臉書上所述「我是綠色法官…」等紀錄，法官當時尊重施明德民主前輩的身分，希望他能以體諒的心處理同黨同志的糾紛，不要再讓事情擴大；由於妨礙名譽屬輕微案件，當時在審查庭進行審理，若在案情非常明確的情況下，確實可以速審速結。

黃珮禎庭長接著說，「自2012年1月6日《法官法》施行後，北院法官均遵守規定退出政黨、不參與任何政黨活動，以保持審判公正」，並強調「公正審判是法官獨立是司法重要基礎，北院謹記在心，也努力實踐司法為民的理想，請民眾務必支持、信賴司法」。

►腦公！你不可以賴帳喔