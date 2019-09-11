施明德控遭「綠色法官」嗆逼和解　北院調錄音：沒有這句話

記者劉昌松、羅志華／台北報導

民進黨前主席施明德於9月10日，在臉書上回顧自美麗島事件來台灣民主的發展，並提到幾年前因王世堅的誹謗官司，在北院碰上1位自稱「綠色法官」，並威脅「你不答應和解，我下午就判你輸！」的審理人員，當天下午他果然敗訴。北院11日召開記者會澄清，指當時公開審理皆有錄音存證，並無施明德在臉書上所述之內容；北院發言人黃珮禎庭長表示，「公正審判與法官獨立是司法重要基礎，北院謹記在心，請民眾務必支持、信賴司法。」

▲施明德9月10日在臉書發文，指在王世堅誹謗案遭「綠色法官」嗆逼和解，北院發言人黃珮禎庭長召開記者會澄清。（圖／記者劉昌松攝）

施明德於9月10日在臉書發文，回顧自美麗島事件以來台灣民主的發展，提到「40年過去，黨禁、報禁、禁嚴令、萬年國會俱往矣，但『司法不義』依舊生龍活虎！」，其中提到幾年前王世堅誹謗案一審時，法官先稱讚了他對台灣民主、自由的重大貢獻，不料口水一吞竟放話，「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸」；此案早上才第一次開庭，下午施明德就敗訴。面對如此「靈驗」的法官，讓施明德不禁怒嗆，「這樣忠於政黨的法官依然可以橫行，也將領終身俸！」

北院於9月11日火速召開記者會澄清，指當時公開審理皆有錄音存證，經院方再次調閱開庭錄音查明，並無施德明臉書上所述「我是綠色法官…」等紀錄，法官當時尊重施明德民主前輩的身分，希望他能以體諒的心處理同黨同志的糾紛，不要再讓事情擴大；由於妨礙名譽屬輕微案件，當時在審查庭進行審理，若在案情非常明確的情況下，確實可以速審速結。

黃珮禎庭長接著說，「自2012年1月6日《法官法》施行後，北院法官均遵守規定退出政黨、不參與任何政黨活動，以保持審判公正」，並強調「公正審判是法官獨立是司法重要基礎，北院謹記在心，也努力實踐司法為民的理想，請民眾務必支持、信賴司法」。

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