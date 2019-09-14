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社會 社會焦點 保障人權

韓國瑜一句「世上苦人多」　高國華遭清潔工撞飛1米撤告…紅包也婉拒

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記者劉昌松／台北報導

補教名師高國華騎腳踏車的時候，突然被人騎車從後方撞倒，高噴飛1公尺，褲子都磨破，自己負傷忍痛到醫院就診報案，警察根據監視器找到撞他的人，依過失傷害、肇事逃逸等罪送辦，檢察官日前首度開庭，高發現撞他的是趕上班的清潔女工，想起高雄市長韓國瑜一句「莫忘世上苦人多」，決定撤告，並且婉拒女工要賠償醫藥費的紅包。

▲▼ 高國華騎腳踏車被撞，到台北地檢署出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲高國華騎腳踏車被撞，到北檢出庭發現肇事者是名清潔女工，當庭決定撤告。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳子璇透露，高國華在獄中很擔心她有外遇，丈夫甚至嚇到半夜作噩夢驚醒，讓她既心疼又哭笑不得。 （圖／取自陳子璇臉書）

▲高國華曾因炒股案入監，在獄中擔心妻子陳子璇有外遇，嚇到半夜噩夢驚醒。 （圖為資料照／取自陳子璇臉書）

高國華因為和前妻主播蔡郁璇、另名補教名師陳子璇的感情紛爭，曾是社會新聞關注焦點，最終高和陳子璇結婚，2015因炒股案坐牢出獄後，又因和徒弟高偉的補習班糾紛、以及自己吃薑母鴨酒駕事件，頻頻鬧出負面新聞，讓他自己也感嘆，現在「正處於人生低潮」。

7月1日下午，高國華獨自在台北市和平東路上騎著腳踏車，突然1台機車從後方衝來，高國華左臂被撞，情急之下煞停，人反而往前噴飛1公尺多，褲子都磨破了，他很快站起身來，看到撞他的騎士在前方約10公尺的地方，停了一下就繼續騎走，高只能自己牽著破爛腳踏車到附近的和平醫院就診。

▲▼ 和平醫院急診室外觀 。（圖／記者劉昌松攝）

▲高國華被撞後，自己牽著破爛的腳踏車就近到和平醫院掛急診。（圖／記者劉昌松攝）

後來警方根據附近監視器，找到了撞他的人，原來是一個當時正要趕去上晚班的女清潔工，檢察官9月9日下午首度傳喚雙方開庭，高國華到了偵查庭上，看到對方是辛苦的女工，想起韓國瑜所説的；「莫忘世上苦人多」，當庭表示「我願意原諒她」，撤回車禍過失傷害的告訴。

另外肇事逃逸部分屬公訴罪，無法撤回，高仍幫女工求情說：「我當時很快就自己站起來了，我如果是她，在10公尺前看到這個狀況，也會覺得應該沒事」，希望檢察官也不要追究，而在偵查庭外，女工神色緊張得遞上1個紅包，希望能至少補償高受傷的醫療費用，高也婉拒，只希望女工能因此得到教訓，小心騎車。

年齡不是問題...一個眼神迷倒他

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