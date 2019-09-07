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中秋3天連假國道預估交通量出爐！　高公局曝「難走、好走時段」

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▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲中秋連假國道預估將集中於9月13日、14日上午南向及9月14日、15日下午北向。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

高公局參考近3年中秋連假交通特性，研判今年中秋節3天連假以旅遊車流為主，並集中於9月13日、14日上午南向及9月14日、15日下午北向，建議南向國道用路人利用9月13日、14日下午，北向國道用路人利用9月14日、15日上午行駛國道。

今年中秋連假國道交通量預測，放假首日（9月13日）主要以南向為主，國道雙向車流為120百萬車公里，為平日1.4倍，南向為68百萬車公里、北向52百萬車公里；連假第2日（9月14日）主要以旅遊及收假車流為主，雙向車流為112百萬車公里，南向55百萬車公里、北向57百萬車公里。連假收假日（9月15日）則以收假為主，雙向車流為110百萬車公里，南向為46百萬車公里、北向為64百萬車公里。

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▲▼中秋連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲中秋連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局提供中秋連假難走及好走時段如下：

●9月13日、14日，上午為南向車多難走時段
1.欲行駛西部國道南向之民眾，請避開上午國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西等車多難走路段，改為下午及夜間好走時段行駛。

2.欲行駛國5前往宜花東地區之民眾，符合高乘載管制(HOV)規定3人以上之小型車輛，可利用上午HOV時段(7-12時)。惟HOV時段內之前兩小時為消化整理高乘載前湧入之車流，建議可利用10-12時之時段；非HOV車輛如要上午時段出發前往宜花東地區，則請改走台9線等替代道路，或改到下午16時後之好走時段行駛國5。

●9月14日、15日，下午為北向車多難走時段
1.欲行駛西部國道北向之民眾，建議利用上午時段或改走台61線西濱快速公路等替代道路。

2.欲行駛國5前往臺北方向之民眾，符合高乘載管制(HOV)規定3人以上之小型車輛，可利用HOV時段(14-21時)。惟HOV時段內之前兩小時為消化整理高乘載前湧入之車流，故建議可利用17-21時之時段；至非HOV車輛則建議利用上午時段提早出發；另下午13-17時從頭城行駛台9線至坪林銜接國5較行駛國5通過雪隧較省時，故可多加利用台9線北返。

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲中秋連假國道深夜0-5時暫停收費。（圖／記者陳家豪攝）

另為分散車流及抑制短途旅次，今年中秋連假收費措施為9月13日至15日實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費及深夜0-5時暫停收費。

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