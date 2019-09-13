男身中16刀被丟包忠孝醫院重傷亡　警追5男1女依殺人罪法辦

▲監視器錄下送林男就醫的黑色廂型車。（圖／記者張君豪翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市南港區一名41歲的林姓男子於日前清晨遭一對男女丟包在忠孝醫院急診室，經醫師檢查傷勢時發現林男身中16刀，且左胸腔心臟部分也遭到利刃刺穿，經急救仍傷重不治。警方鎖定送林男到院的一對男女，循線追查其他涉案人，在13日陸續將5男1女嫌犯帶至南港分局訊問，全案將依殺人罪移送士林地檢署偵辦。

10日上午6時許，林男被一輛黑色箱型車載到忠孝醫院急診室，由一對男女攙扶渾身是血的林男走入急診室。該對男女聲稱是在路邊看到倒地的林男，是出於好意協助將他送醫，並趁著醫護人員為林男急救時離開院區。林男經手術急救並大量輸血後，仍因傷重宣告不治。

▲警方陸續將5男1女帶至警局偵辦。（圖／記者游宗樺攝）

警方查出，綽號阿哲的林男平日與妻子在台北市信義區林口街賣鹽水雞，同時還疑似經營毒品副業，在福德街承租地下室套房充當毒品交易場所。調查人員懷疑，從事毒咖啡包中盤生意的林男，因為所持有的毒品遭警方查扣，被藥頭大盤索賠後，林男又在下次批貨時再度被逮，讓藥頭認為林男早已被警方吸收成為線人。

據了解，9日晚間販毒集團成員到林男的租屋處談判，協調毒品屢遭警方查扣的損失，孰料隔日林男就遭刺16刀斃命。警方循線追查到王男在內的5男1女嫌犯，將陸續帶至南港分局進行調查，全案將依殺人罪嫌，移送士林地檢屬偵辦。

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