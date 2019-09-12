首胎羊水破暖消急送醫　母女送彌月蛋糕「會記得恩情！」

▲吳姓婦人帶著女兒及彌月蛋糕，謝謝當時協助送醫的2名救護員。（圖／台中市消防局提供）

記者李忠憲／台中報導

53歲吳姓婦人求子多次不成，今年再懷一胎，日前凌晨在家突然羊水破裂，讓無助的她十分擔心孩子安危，趕緊向消防局求助。救護員火速到場安撫並緊急處置送醫，平安產下愛女。吳婦12日帶著愛女與彌月蛋糕，向2位恩人也是高級救護技術員王家進及李孟鴻表達感謝，並說「會讓女兒永遠記得恩情！」

台中市消防局7月24日凌晨4點多接到家住西區梅川西路一段的吳姓婦人來電求助。她驚慌表示，自己懷有身孕，可能是體質關係，妊娠不易，卻突然羊水破，因為是懷第一胎，加上之前多次求子不成，她很怕肚裡的小孩保不住，拜託幫幫她們母女。

▲吳姓婦人感謝救護人員讓他們母女均安，表示會讓女兒永遠記得恩情。（圖／台中市消防局提供）

消防局第七大隊專救隊立刻派遣救護車，由高級救護技術員王家進及李孟鴻整裝前往。2人到場後發現，吳婦羊水破裂，情緒十分緊張，先行安撫後，帶她上救護車，平安送到醫院，並順利產下1名漂亮的女嬰。

吳婦12日特地帶著彌月蛋糕及女兒，感謝王嘉進及李孟鴻2人。她表示，求子多年的她能順利生下寶貝女兒，都要感謝救護人員當天緊急處置，並耐心安撫她慌張情緒，讓母女均安，趁中秋節前夕帶彌月蛋糕分享喜悅，她也保證，會讓女兒長大後仍會記得生命中的二位恩人！

▲第七消防大隊也回贈星座寶寶公仔給吳姓婦人與女兒。（圖／台中市消防局提供）

王家進不好意思地說，他今年初才剛獲得一對雙胞胎，很能夠體會吳婦焦急的心情，除了展現專業救護技術之外，不忘照顧孕婦的情緒，讓孕婦備感安心。

第七大隊也回贈一只星座寶寶公仔給新生寶寶做為紀念，現場氣氛溫馨，在場的大家也祝福女萌娃一定會平安健康的長大。

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