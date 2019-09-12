33週了…她做完產檢騎車回家　慘遭二樓工人扔磚塊砸中！小腿大量噴血

記者陳雕文／新北報導

一定要等出事才會注意安全嗎？新北市永和區民眾12日上午9點多經過中興街75號，發現塵土飛揚，原來是工人正在民宅二樓施工，並將廢棄材料及磚塊往一樓貨車扔，正當民眾擔心安全問題時，一名懷孕33週的女騎士經過，果真被磚砸中並痛苦慘叫，且其小腿大量噴血，畫面怵目驚心。

▲工人將磚塊等廢材由2樓往下扔，搞得周遭塵土飛揚，還造成孕婦受傷。（圖／翻攝自臉書我是永和人）

民眾及工人見狀趕緊上前關心，幫忙用衛生紙加壓，並通報警、消協助。中正橋所所長劉冠吾表示，獲報後立即趕到現場，已經協助受傷的孕婦（右小腿約10公分的撕裂傷）送醫。

據了解，孕婦在醫院邊縫邊哭，令家屬看了心疼，所幸治療後已無大礙。劉冠吾說，施工的負責人、工人等都有紀錄下來，後續視雙方和解情形來處理。至於施工方式，警方強烈要求他們改善，應採用搬運方式並增加防護設施。

熱心民眾將整起案件PO到臉書【我是永和人】，網友留言說，「多數台灣這種施工人員都是為便宜行事、自己方便就好的自私想法的」、「今天是打到腳，如果是打到頭或胸口呢？」、「我有聽到她大叫，感覺很痛。我騎過去也是塵土飛揚...」、「便宜行事的結果總是自己便宜而別人吃虧…」、「本來就不能用丟的」、「出了事才要處理 ！」

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