腦出血滯日婦返台　社會局專戶「持續接受捐款」全力協助家屬

▲台中張婦順利返台接受治療，台中市社會局承諾將全力提供家屬協助。（圖／台中市政府提供）



記者陳玉／台中報導

台中張姓婦人今年7月間前往代購，卻因腦血管瘤破裂昏迷，積欠醫藥費滯留日本，在各界協助下，張婦7日已順利返台，入住台中榮總接受後續治療，張婦丈夫也淚謝各方協助。台中市社會局副局長陳坤皇11日也前往慰問，他表示，捐款已累計超過200萬元，目前持續接受捐款中，並已匯出125萬元讓家屬支付日本醫療費，後續社工將與家屬討論醫療及安置計畫，全力提供協助。

陳坤皇表示，獲知張婦醫療費用龐大無力償還後，立即在社會救助金專戶下設立「旅日張姓婦人」科目，協助接受各界捐款，捐款累計超過200萬元，並募得款項中125萬元交給家屬支付日本醫療費用，希望協助張婦儘速返台。張婦目前已返台入住台中榮民總醫院接受後續治療，後續社工將與家屬討論醫療及安置計畫，全力提供協助。

社會局指出，台中市設置14處家庭福利服務中心提供在地民眾福利協助，市民若遇困難，可撥打1999專線或與里鄰長聯絡通報各家庭福利服務中心，讓市府立即協助處理。

▲張婦於7日搭乘華航班機返台治療。（圖／楊先生授權）

家住豐原的張婦從事代購工作，7月間獨自前往日本藥妝店採買時，突然昏倒送醫，醫院發現她因腦血管瘤破裂緊急開刀，隔日又發現，她有腦積水進而二度開刀，最後雖撿回一命，但累積上千萬的龐大醫療費用，家屬無力支付，只能返台向中市府、各單位求助。

張婦丈夫楊男表示，他從事機械五金貿易，近年因同業競爭和中美貿易戰，生意影響很大。妻子7月想賺錢貼補家用，利用飛航累積里程點數前往日本代購商品，卻因為腦動脈血管瘤破裂昏倒。在台中市政府、慈濟、外交部及南山人壽保險員等單位協助下，張婦7日晚間已順利入住台中榮總加護病房，並已進行第一次手術。

院方表示，張婦昏迷指數10，術後狀況穩定，目前收治加護病房做進一步評估檢查，院內神經外科醫療團隊將給予最完善的照護。