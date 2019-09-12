與高大女壞壞遭控性侵　法院認證「單手無法脫牛仔褲」判無罪

▲男子遭控12年前性侵身穿合身牛仔褲、身材較高大的女同事，獲判無罪。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者吳銘峯／台北報導

新北市黃姓男子12年前與當時的女同事發生關係。女方去年提告性侵，法院審理時，認為女方比黃男還要高大，而且當時女方穿著小腿合身的窄管牛仔褲，黃男不可能一手架住女方雙手後，使用另一隻手脫掉女方的合身牛仔褲，女方必定配合脫褲，才發生關係。因此法院判決黃男無罪。可上訴。

女方提告指出，她與黃男為前同事，2007年1月間，黃男晚間邀請她看電影，看完電影後，黃男開車送她回家，並藉故進入女方屋內。2人聊天時，黃男突然將她撲倒在沙發上，並以單手控制她的雙手，再以另一隻手將她穿著的牛仔褲向下拉扯。期間她雖然不斷扭動身體、掙扎、尖叫並哭泣哀求黃男停止，但黃男置之不理，性侵得逞。女方事後告知當時的男友與公司主管，最後在去年提出性侵告訴。檢方依照女方指控，對黃男提起公訴。

一審法院審理時，黃男主張雙方間早有曖昧，當時情投意合，女方雖穿著合身牛仔褲但仍配合脫褲，發生關係，並未違反女方意願。一審法院最後認定，「女方身材並非弱小，甚至高大於黃男，何以女方在被黃男親吻之際，未立刻予以制止或逕行起身離開現場？究竟女方與黃男2人間，是否有黃男所稱的曖昧關係或情誼存在？」頗有疑問，因此判決無罪。

女方上訴二審，還是主張當時被黃男壓制在沙發上，黃男以左手架住她的雙手，並以右手將她合身牛仔褲脫掉，自己也單手脫光下半身，性侵得逞。但高院根據女方供詞，認為黃男「身材非高、雙手長度非長，又係將女方強壓在沙發上，並已將左手施力於將女方兩隻手腕倒扣在頭上方之情況，黃男僅能用剩餘之右手解開女方牛仔褲扣子，將其合身之牛仔褲往下拉，衣服往上掀，……又要把黃男自己褲子扯下來。」

高院更進一步說「依常情，在此連續之過程中，倘非女方放任或作出相應配合動作，實難想像黃男可以在對女方壓制力量不鬆動之情況下，僅以單手即可施力強脫去女方合身之牛仔褲及內褲，並把自己之內外褲子扯下來……」另外高院也認為女方說詞多次反覆，再加上前同事也作證說2人經常打打鬧鬧，似有曖昧。高院最後仍認定2人間發生關係，並未違反女方意願，仍判決黃男無罪。