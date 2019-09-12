科學家發現「大氣含水系外行星」　居住條件逼近地球…氣候竟還會下雨！

▲K2-18b系外行星。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳亭伃／綜合報導

近日在《自然天文學》雜誌（Nature Astronomy）中，針對太陽系外發現一行星，狀態類似地球，引發天文界、科學界的熱烈討論。這顆代號為「K2-18b」的系外行星溫度與地球相當類似，大氣中也發現有水分的存在，是目前唯一具有兩大生命存在條件的行星，但天文學家卻表示，「絕對不是地球2.0，光是上面的輻射恐怕就足以讓人迅速得到癌症」。

綜合外媒報導，「K2-18b」距離地球約110年光年，繞行獅子座的一個紅矮星，每33天繞一圈，推斷一年約是地球的一個月，科學家表示該行星上的溫度應在攝氏47度到零下73度之間。這顆系外行星被發現後發布在自然天文學雜誌上，並提到「K2-18b」的質量是地球的8倍、體積的兩倍，繞行恆星的軌道距離太陽剛好，「適於人類居住的狀態」甚至推斷出行星上有水液體的存在，更可能會有下雨的氣候，「但不能歸類為另外一個地球」。

倫敦大學學院（UniversityCollege London）天文學家堤內蒂（Giovanna Tinetti）表示，這顆行星可以說是最佳的候選星球，雖不能確定是否有海洋存在，但「基本生存」條件算是已經具備。而另位作者齊阿拉斯（Angelos Tsiaras）表示，這雖然不可能是第二個地球，但還是會討論該星球是否有居住的可能性。團隊中成員瓦德曼（Ingo Waldmann）也表示，考量K2-18b的質量，要在它的表面行走將相當困難，而且輻射的強度也會讓人很快罹患癌症。

根據研究報告指出，「K2-18b」的大氣中也有氫氣跟氦氣的跡象，也可能有氮氣、甲烷，最終科學家的目的是希望能找出太陽系中，是否有其他的生命跡象，「證明我們人類並不孤單」。