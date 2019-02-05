深入靜謐的「太陽系守護者」！探測器墜入木星　極限58分鐘後蒸發

▲木星是太陽系內最大的行星。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

作為太陽系最大的行星，木星數十億年來靜謐而美麗，但科學家研究發現，在看似寧靜祥和的外表下，木星大氣層內部卻是風起雲湧；例如木星赤道以南22°的橢圓形「大紅斑」，就是一個吹拂至今已超過3世紀的巨大反氣旋風暴，大小足以放進2到3個地球。而藏身在風暴下的神秘木星內究竟有什麼？一直以來都是無法解開的謎團，過去科學家也曾試圖以無人探測器「登陸木星」，但卻在短短58分鐘後，重達340公斤的鈦探測器竟直接蒸發。

木星小檔案

木星（Jupiter）距離地球約4億公里，是太陽系中由內而外數來的第5顆行星，也是太陽系最大的行星，它的赤道半徑長達7.14萬公里，是地球的11.2倍，大到可以放進上千個地球；而木星的質量雖然只有太陽的千分之一，但相較太陽系內的其他行星，木星的質量卻是所有行星總和的2.5倍，也是地球的318倍。

科學家觀察，木星的外觀呈現扁球狀，星體的外表覆蓋了一層厚厚的大氣，就像古羅馬神話中的眾神之王「朱比特」（Jupiter）一樣，在神話故事中，每當朱比特要做壞事、或是惡作劇時，總會變出一片雲遮住自己；而木星也是如此，厚到難以想像的大氣層裡，包覆了一顆目前人類還無法探知、神秘的核心。

雖然木星繞行太陽公轉一周需要12年，但其自轉速度卻相當快，在木星上的一天（自轉一周）僅有9小時，也因如此迅速的旋轉，造就出木星如此壯闊的天氣變化。

▲科學家曾多次發射無人探測器近距離觀察木星。圖為2011年升空、2016年進入木星極軌道的「朱諾號」（Juno）。（圖／翻攝自NASA官網）

存在3世紀的超級風暴 木星美麗而恐怖的「大紅斑」

木星的存在早在公元前9世紀就已被古羅馬人發現，中國古代也稱木星為「歲星」，早在西漢時期就已有紀載。而位於木星赤道以南22°的大紅班，是在1664年由英國學者羅伯特‧虎克所發現，隨著科技的發展，大紅斑的神秘面紗也逐漸被解開，它是木星內部的熱能上升、與迅速自轉下的產物，一個吹拂超過3世紀的「超級風暴」。

科學家觀察，木星強大的重力凝聚了氣體與液體，因此木星內部的溫度相當高，而這股滾燙的熱能會上升，從核心向太空中逸散，形成壯觀的漩渦雲層，同時木星的自轉速度高達時速4萬5300公里，兩者交互作用下，形成如此壯麗的雲頂。

在地球上，風暴形成後受到氣壓牽動，一旦碰觸到陸地便會逐漸消失；但在木星上，卻沒有陸地可以消滅風暴，而且源源不絕的熱能還會讓風暴生生不息、穩定成長，因此大紅斑形成了超過300年，至今仍然穩定旋轉中，其風速可達每小時683公里，而在地球上最大的風速為17級風，相當於時速220公里。

▲木星上的「大紅斑」，是吹襲了超過300年的超級風暴。（圖／翻攝自NASA官網）

探測大氣層下的木星 極限58分鐘

美國太空總署（NASA）在1989年將無人太空飛行器「伽利略號」發射升空，並於1995年12月接近、近距離觀測木星及其衛星，在伽利略號的觀測任務結束後，科學家將重達750磅（約340公斤）的鈦探測器投入木星，發現大氣層下是驚人的炙熱、狂暴，攝氏溫度突破300度，且風速高達643公里。經傳感器探知後發現，木星的大氣層有90%事由氫氣所組成，儘管科學家還想了解的更多，但探測器在下墜58分鐘、152公里後，即無法承受木星內部的巨大壓力、以及超越想像的高溫，最後直接「蒸發」。

「內太陽系的守護神」若沒有木星，地球將滿是隕石坑

NASA計算，撞擊地球的隕石，只要直徑長達3英里（約4.8公里），就足以毀滅所有生物，但宇宙中隕石、彗星如此眾多，為何地球卻總能幸運躲過？除了位於火星與木星之間的小行星帶外，巨大的木星更是首要的地球保護傘。

科學家觀測，木星每年遭到彗星、隕石、小行星撞擊的次數，是地球的200倍以上，原因就是木星迅速的自轉、以及其巨大的引力，只要太陽系外有彗星或是隕石入侵，在經過木星時就會受到重力牽引，最後會撞上木星、或是從木星身上獲得動量、改變移動方向，甩出太陽系。

或許木星看起來並不起眼，但在太陽系中，它毫無疑問是最有影響力的行星，木星的移動與重力作用間接形成了地球，同時也保護了地球與生命，因此科學家在尋找「超級地球」的同時，也會觀察在這樣匯集了生命出現條件的行星附近，是不是也有這樣一顆「木星」，能夠穩定而恆久地守護著它。

▲數十億年來，木星一直安靜地守護著地球，替地球承受了數不清的隕石、彗星撞擊。（圖／翻攝自NASA官網）