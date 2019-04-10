這顆行星可裝下「32萬顆地球」！　250顆木星才夠跟它比

▲太陽系外有很多行星都比木星還大。（示意圖／翻攝自NASA官網）



國際中心／綜合報導

目前普遍認為太陽系中最大的行星是「木星」，體積和質量分別是地球的1300倍和318倍，不過，科學家觀測到宇宙中其實有很多行星都比木星還要更大，其中包括距離地球320光年的巨型行星「HD100546b」，它直徑長達91萬公里，雖然質量只有木星的7倍，但體積卻有250個木星這麼大，相當於可以裝下32.5萬顆地球。

科學家先前利用「掩星法」發現TrES-4，它的質量只有木星的85%，但體積比木星大上4至5倍，還有WASP-79b，質量是木星的90%，體積卻有8倍大，同樣是個體積比木星大、質量比木星小的行星。

▲地球對許多行星來說都非常迷你。（示意圖／翻攝自NASA官網）



如果行星的質量超過木星的13倍，那麼內部就會因為高溫高壓而產生氘核聚變，這時就會變化成為「褐矮星」，例如質量超過木星20倍的J1407b。因此，行星的質量上限就是木星的13倍，相當於地球的4134倍。

有一顆編號為SIMP J01365663+0933473的類木行星，質量是木星的12.7倍、地球的4038倍，尚未達到氘核聚變的條件，所以還是屬於一顆行星，是現今已知「質量最大的行星」。而目前所知「體積最大的行星」是HD100546b，體積大約等於太陽的4分之1，甚至比很多小質量恆星都還要更大。