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木星「衝」來了！大紅斑持續縮小　學者：不是永恆不變

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▲▼木星。（圖／台北市立天文館提供）

▲木星有明亮的衛星以及特殊的大紅斑。（圖／台北市立天文館提供）

記者許展溢／台北報導

木星是太陽系最大的行星，不僅表面具有斑斕多彩的美麗條紋，還有明亮的衛星以及特殊的大紅斑，是太陽系行星上最劇烈的風暴系統，近來大紅斑有慢慢變小的現象，備受天文界矚目。國立自然科學博物館館長孫維新表示，變大變小，取決於「動力條件」，大紅斑不是永恆不變，是否持續縮減，都還有待觀察。

孫維新說明，其實大紅斑從過去開始就慢慢變小，原本可以放進約3個地球左右，現在約2個地球，經度方向上跟100多年前比，直徑從約4萬多公里，變成現在約2萬4千多公里。

請繼續往下閱讀...

孫維新表示，大紅斑已存在300多年，為木星大氣層中的巨大風暴，大紅斑的變化是「風暴擾動」，這種風暴在大氣層裡不少見，在類木行星為類似木星的氣體行星，包括木星、土星、天王星和海王星等，也都有類似情況，如海王星中有大暗斑等，同樣本質具有快速旋轉、急遽擾動的風暴。

孫維新強調，風暴變大變小，取決於「動力條件」，大紅斑不是永恆不變，他舉例就像地球上的颱風，如果人類壽命跟螞蟻一樣短，就會覺得該變化無限存在，但其實時間尺度很長，有些狀況只是短暫的現象。

孫維新說，根據很多記錄來看，大紅斑在寬度上很穩定，長度在縮減，但科學家也不知道大紅斑會不會持續縮減、形態會不會改變，從橢圓形變圓形，或持續多久，一切都還無法準確說明，需要再觀察。

台北市立天文科學教育館指出，木星10日將達到「衝」的位置，是一年中離地球最近，看起來最大也最亮的時刻，亮度達-2.6等。最近天黑後東南方天空最亮的白色星點就是木星，而在「衝」的前後幾週都是最佳觀察時機。

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關鍵字：木星,大紅斑,風暴,自然科學博物館館長,孫維新,太陽系

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