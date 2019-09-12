2019上半年最具網路聲量的「嗡嗡嗡」設計

時間飛快地來到2019年中秋，在準備換季的同時來和瘋設計一起回顧在上半年度引發網路聲量（BUZZED）居高不退的各種瘋狂設計吧！

| 專注於永續和共生的建築設計！

Shilda是格魯吉亞市場上的一個新品牌，生產14種不同的葡萄酒和乾邑白蘭地。建築師事務所X-architecture利用土壤的熱質量作為調節內部溫度的設計，彎曲的波形設計計算了日照時間讓和煦的陽光進入室內卻不影響溫度。這使得以葡萄園聞名的Shilda村得以永續經營那獲得考古學家認證的葡萄園文化。

Shilda winery in Kakheti, Georgia by X-Architecture

設計：X-architecture

總面積約2,000平方公尺的斜坡設計，讓編輯聯想到梯田和茶園。

｜攜帶式洗淨便座

近幾年受到品牌廣告影響，大眾漸漸的將便後的「乾擦與濕擦」視為衛生準則，其實擦來擦去都沒有直接沖水好，只是一般的公共廁所並沒有提供免治馬桶座，我們也不可能隨身帶著水盆便前接水儲放。神奇的Sonny聽到了這個需求…

由Sonny內部研發募資的可攜式洗淨便座，專為健康，衛生和環保的生活方式而開發，易於操作的界面，具有普通和高噴霧設置，可在25-40秒內噴射水（取決於噴霧強度），有助於減輕環境負擔，同時提高個人清潔度。

而環保層面來看，可攜式洗淨便座將成為衛生紙替代品（每年減少1500萬棵樹，生產需要超過十億加侖的水）和濕紙巾（無法有效分解）的第一替代方案。

設計：Box Clever的Bret Recor和Kenneth Young

日本的免治馬桶座已經相當普及了，沒想到竟然還需要這項發明？但身在台灣會希望這項產品能夠募資過關，之後人手一隻感覺很衛生又環保。夏天過熱的時候還能用來打水仗；夜晚回家路上還能當防身器…應用範圍意外的很廣闊啊！

｜彈指不再灰飛煙滅

這款復仇者風格的Infinity Saucelet™能夠讓您的所有快餐夢想成為現實。手套可以同時使用所有您喜愛的快餐醬汁的力量。

設計：Matt Benedetto

Matt Benedetto會造成網路討論度居高不下的原因，是因為他是個「無用發明」設計師，所以我們就不多做解釋啦～

顯示器什麼的，再也不需要了（拋）

Aura鍵盤實現了－通過將簡陋的鍵盤轉變為超級便利攜帶的工作站－這個目標！

你可能會問：它如何在沒有屏幕的情況下發揮作用？這一切都歸功於智慧型眼動追踪紅外照明器，它可以定位眼睛細節和反射模式，將圖像直接投射到用戶的視網膜上！

除了省去屏幕外，還有帶Glow Thru鍵的凹形鍵盤，它與自適應輸入服務配對，可實現最高生產率！這項發明的每個細節都經過精心考慮; 從無縫的充電線和精心挑選的材料，提升了電腦的優質感覺！

設計師：Vince Wang

看起來是個很棒的發明，而且看鬼片什麼的再也逃不掉了呢！只是，不知為何編輯覺得眼睛有點痛…

（完整文章請看城市美學新態度）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。