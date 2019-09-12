PAK-DA隱身轟炸機裝「神秘導彈」射程達7千公里　具人工智能反輻射能力

記者吳宛霖／綜合報導

PAK-DA隱身轟炸機將在俄羅斯茹科夫斯基飛行中心（Zhukovsky）進行初步測試。俄羅斯空天軍指揮官維克多•邦達列夫（Viktor Nikolaevich Bondarev）表示，PAK-DA轟炸機能裝備一種神秘導彈，具備人工智能與反輻射能力，最大射程可達7千公里，能分析敵方無線電的資訊，進而確定位置，目前已開始製造。

俄羅斯聯合航空製造公司（ОАК）執行長亞歷山大•科尼奧霍夫（Alexander Konyukhov）表示，未來有計劃測試和開發圖-22M3M、圖-160、圖-95MS和新一代隱身戰略轟炸機PAK-DA。

據《國防評論》報導，PAK-DA轟炸機的作戰範圍估計為12000公里，有效載荷達30噸，採亞音速飛行。維克多•邦達列夫指出，新一代隱身轟炸機將會把「隱身」當作首要目標，而不是計劃能達到何種速度，「我們無法製造一種隱身並能超音速飛行的戰略轟炸機。」他透露，這種導彈可在飛行中切換瞄準的目標，自主調整飛行路徑來躲避敵方雷達的掃描。

▲圖-160表面採用無光澤白色空優迷彩塗料，被稱為「白天鵝」（Белый лебедь）。（圖／翻攝自俄羅斯圖波列夫航空製造公司）

國防部副部長尤里•鮑里索夫表示，PAK-DA轟炸機的原型機預計在2025至2026年首次試飛，2028到2029年開始批量交付。據了解，圖-160與圖-22未來依然是俄國戰略轟炸機部隊的主力，因為這兩款轟炸機都還在更換新型航電設備及武器套件。

美國在冷戰時期已開始研製B-2「幽靈」轟炸機，並在1989年首飛，成為全球第一架隱身戰略轟炸機。B-2的隱匿性能和精準的打擊能力在實戰紀錄中表現相當優異。當時和美國競爭的蘇聯也有發展隱身機的計劃，卻因解體而告終。之後，俄羅斯並未因蘇聯解體而放棄軍事發展計劃，在2012年正式對外公布PAK-DA隱身轟炸機的計劃，成為繼圖-160後的大型戰略轟炸機發展策略。

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