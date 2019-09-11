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影／地表最速！實測美軍「8.6馬赫」火箭　速度快到肉眼看不見

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實習記者許祐誠／綜合報導

美國空軍日前發布超震撼的超音速火箭影片，只見霍洛曼空軍基地內（Holloman AFB）的超音速火箭，以時速6599英里（約10620公里），相當於8.6倍馬赫的速度從發射台衝刺後，瞬間發出猛爆橘光，隨即消失在鏡頭前方，軌道只留下陣陣濃煙，一舉打破之前5馬赫的最快紀錄，成為現今地表最速火箭。

據The Drive報導，美國有許多發射火箭的高速測試場，用來測試火箭或引擎的性能，之前的5馬赫最速紀錄便是由墨西哥州白沙飛彈靶場（White Sands Missile Range，簡稱WSMR）所創下。本次打破世界紀錄的霍洛曼空軍基地，將火箭架設在固定軌道上的火箭橇之後，以秒速2英里（約秒速3.2公里）的速度推進，換算下來約為8.6倍馬赫，也就是相當於音速8倍多，肉眼根本看不到！

從測試影片可以看到，由於火箭橇以8.6馬赫、時速10620公里的極速滑行，從數英里外飛來的火箭橇肉眼根本看不到本體，只聽到一聲聲爆。當把速度放慢到原來的二分之一時，火箭橇也是一閃即不見；再放慢到四分之一時，也只能勉強看到外型輪廓。因此有網友就抱怨，指美國空軍上傳網路的影片沒有使用高速鏡頭，根本「什麼都看不到」。

▼ 超音速火箭發射前發出白閃光。（圖／翻攝自Air Force Test Center粉絲專頁）

▲▼ 超音速火箭 。（圖／翻攝自Air Force Test Center粉絲專頁）

▼ 超音速火箭發射瞬間爆橘光，肉眼根本看不到火箭本體。（圖／翻攝自Air Force Test Center粉絲專頁）

▲▼ 超音速火箭 。（圖／翻攝自Air Force Test Center粉絲專頁）

▼  火箭發射後只留下陣陣濃煙。（圖／翻攝自Air Force Test Center粉絲專頁）

▲▼ 超音速火箭 。（圖／翻攝自Air Force Test Center粉絲專頁）

報導指出，如果想讓超音速火箭化為現實，導航和控制系統必須要承受沉重的加速力和高熱應力，因此需要先進行許多材料方面的測試。事實上，高速軌道擁有豐富的歷史，曾用於測試如彈頭、彈射座椅等新裝備。現今許多大國紛紛追求速度快、準確度高，以及能夠迴避反飛彈系統的新式飛彈。

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