　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠見／斯巴達障礙賽　逼出你的極限！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文／廖君雅　

近幾年來台灣各項極限運動崛起。繼騎單車環島、跑馬拉松、登玉山後，斯巴達障礙賽（Spartan），逐漸征服許多台灣人的心。

包括台積電、鴻海、賀寶芙，還有世界健身事業（World Gym）和其他健身工作室的員工，近年來都迷上了這項新比賽。

一路向前衝，先是爬高牆，接著扛沙袋，然後吊單槓前進。抵達終點前，還要跨越火圈，甚至跳進泥潭跋涉前進，挑戰身體和心理極限……。愈是困難，挑戰的人愈多。

請繼續往下閱讀...

「只要你願意，人生真的沒有過不了的關。」正是斯巴達障礙賽的精神：永不放棄！

斯巴達運動源於美國，由世界頂級冒險賽好手喬．德．塞納（Joe De Sena）創辦，已吸引全球46個國家、累計超過800萬人次參與。

自從三年前引進到台灣後，也快速受歡迎。首場賽事在淡水八里舉辦，僅2000餘人報名，四個月後在高雄旗津舉辦時，參賽者倍增到4000人。去年起，場場平均有5000人，甚至最高到近7000人參與。

凝聚士氣 克服障礙超越自我

最近比賽，每次都能吸引多達16個國家和地區人士，不遠千里來台參賽，累計台灣總比賽人次，在今年底將躍升4萬5000至4萬8000人次。台灣賽事報名費介於2000至3000元不等，另外有早鳥、團報優惠。

斯巴達障礙賽相當於路跑加上軍事訓練關卡。深入分析它快速崛起的關鍵，除了有趣，還能讓參加的團隊成員間，互相打氣，凝聚友情，以及最後超越自己的無上滿足。

賽制還特別營造「當兵情境」，例如徒步涉過泥巴河、滾爬鐵絲網等連續關卡，就算是運動健將，也不一定能輕鬆過關。

如果闖關失敗，無須打道回府，每關還設有「剝皮區」，只要完成30個「剝皮跳」（Burpee），結合深蹲、伏地挺身和跳躍的連續動作，就可繼續挑戰下一關。

將活動引進台灣的寬寬整合行銷總經理陳功儒，是資深音樂人出身，曾承辦過簡單生活節、高雄啤酒音樂節等。觀察到台灣運動風氣日漸蓬勃，市場需求旺盛。當他體驗過斯巴達障礙賽後就愛上了，因此引進到台灣。

「來體驗，你就會愛上它，」陳功儒說：「闖關過程中不會無聊，慢慢走也沒關係。」

號召娛樂圈 打入健身房系統

但，每場比賽動輒上百位工作人員，加上國外的專業設計團隊和授權費，第一年讓陳功儒賠了上千萬，第二年小賠百萬，今年才逐漸有盈餘。

靠著陳功儒在娛樂圈的人脈，邀請到多位年輕藝人如謝沛恩、Lara梁心頤、艾怡良等共襄盛舉，圈住不少年輕粉絲。今年更邀得寬魚國際行銷長邱瓈寬投資，成為策略伙伴。

今年暑假在台北市府站的統一時代廣場，舉辦限定期間的「小勇士障礙營」，每到晚餐時刻，都擠滿親子「大手牽小手」闖關的身影。

另一方面，大型連鎖健身房業者世界健身事業（World Gym）台灣分公司打破會員制，對外開放斯巴達模擬訓練營。以板橋雙十店為例，教練收了10餘名學員，透過壺鈴、拳擊袋、沙鈴及跳箱等道具，模擬障礙賽關卡的場景。

世界健身事業台灣分公司教育訓練部主任鄭志威表示，總部今年派出100至150名教練參賽，更鼓勵教練和學生組織團體隊，若進入前五名，還可獲得5000至1萬5000元的獎金。

「我們的組織文化，也是傳達永不放棄的精神，希望無論是教練或學員都能感受到，」世界健身事業台灣分公司行銷主任王惠綿說。

另一家組隊參賽的企業、台灣樂天市場執行長羅雅薰也認為，參加這項障礙賽後，不但讓員工更重視團隊合作，也能鍛鍊個人心志，更能勇敢面對挑戰。

「就像登上高山，有時就缺人推你一把，才上得去，」羅雅薰說。

獨腳勇士：我相信我可以

10歲因車禍失去左腳的張登傑，則是連續兩年參賽，打破外界對身障者的刻板印象，成為勵志案例。

張登傑拍了一隻影片，影片中的他，曾因為穿義肢行走非常吃力，所以鼓起勇氣去健身房運動，後來對障礙賽感興趣，除了涉水時必須拿掉義肢外，大部分關卡他都能熟練地裝上義肢完成。

「我相信我可以，沒有能不能，只有要或不要，」張登傑語氣堅定說。

斯巴達障礙賽風靡全球後，更不斷創新，一年一度的世界杯，甚至還會同步加映CEO挑戰賽，限定受邀的企業領袖親自體驗。

今年9月21日，台灣也即將首度引進「體育館賽事」，全長5公里、20道關卡，讓習慣在健身房鍛鍊的參賽者，也能在室內體驗「解鎖」關卡的成就感。

陳功儒解釋，「體育館賽事」已在亞洲各大城市如日本仙台、新加坡和大陸廣州等地舉辦。為符合國際規範，這次場地選在台中洲際棒球場，更特別說服館方開放平時不對外公開的場地，「動線會很順暢，且充滿驚喜。」

10月在新北市貢寮也將有一場斯巴達障礙賽。新北市觀光局長張其強表示，斯巴達障礙賽是國際化活動，將透過地形設計和特別關卡去激發參賽者潛能，也希望讓更多外國人，了解貢寮山與海的美麗跟壯闊。

【本文摘自遠見雜誌9月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

帶視障妻走出低潮！暖男老公赤腳陪她兩度征服超馬

中秋返鄉北車擠爆　台鐵旅客人數破75萬人次…尖峰時間只剩站票

中秋連假首波塞車潮湧現　北部國道南下多路段「紫爆」

「69元沙拉vs.70元雞排飯」一張中肯圖...減肥失敗原因　萬人笑：當胖子好了

應景中秋！臉書推「快嘴吃月餅」濾鏡遊戲　快揪好友挑戰「最強8月圓滿」

直播拍賣搶「山竹財」2檔狂賣600斤　老闆：機場搶貨不夠賣

《篳路台灣》台灣史攝影展　台中市民廣場紅磚步道展出

不滿Uber條款延長！2000輛小黃慢行政院嗆：連假後天天抗議

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

帶視障妻走出低潮！暖男老公赤腳陪她兩度征服超馬

中秋返鄉北車擠爆　台鐵旅客人數破75萬人次…尖峰時間只剩站票

中秋連假首波塞車潮湧現　北部國道南下多路段「紫爆」

「69元沙拉vs.70元雞排飯」一張中肯圖...減肥失敗原因　萬人笑：當胖子好了

應景中秋！臉書推「快嘴吃月餅」濾鏡遊戲　快揪好友挑戰「最強8月圓滿」

直播拍賣搶「山竹財」2檔狂賣600斤　老闆：機場搶貨不夠賣

《篳路台灣》台灣史攝影展　台中市民廣場紅磚步道展出

不滿Uber條款延長！2000輛小黃慢行政院嗆：連假後天天抗議

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

不斷更新／兄弟打線發威再添4分　3局擴大領先7比0桃猿

日職／王柏融板凳做好坐滿　火腿4比2樂天中斷2連敗

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

22歲就存到第一桶金　7年級建商大方談3成功祕訣：我不是富二代

生活熱門新聞

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯1..

琵琶最快明生成！2地區將變天灌..

機師偷吃空姐　1年後劇情神反轉

花蓮現「文旦海」！農民控收購被..

大叔好市多「水蜜桃摸摸樂」網怒..

國道車禍匝道暫封！汐止要道大塞..

熟女胸痛只抹藥　醫震驚：全乾了

屏東妹曬5年「遠距離足跡」網讚..

琵琶颱風最快今生成　模擬路徑有..

比麥當勞還貴！他賣糖醋醬賺翻

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

女兒嫌薯條軟...他聽爸詭回答..

「我姓江，三點水的江」她怨狂被..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

更多熱門

相關新聞

李明璁：走入市場喚醒「地方感」

看似稀鬆平常、雜亂無章的菜市仔，也能做成叫好叫座的電視節目？開播不久的公共電視《我在市場待了一整天》（See You At The Market），正在進行這樣的嘗試，希望喚起每個人和地方的連結。

台灣年輕人闖世界　四力打造圓夢方程式

何凱成要用「球學」改變世界

營收從1億到80億　少年董仔如何做到

遠見／創二代的新傳家學

關鍵字：

遠見雜誌斯巴達障礙賽

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面